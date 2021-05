Semaine internationale de l'ostéopathie - Ostéopathie Québec dévoile les résultats d'un sondage sur les effets de la pandémie

MONTRÉAL, le 1er mai 2021 /CNW Telbec/ - La Semaine internationale de l'ostéopathie (#SIO2021), du 2 au 8 mai, valorisera le rôle de travailleur essentiel qu'occupe l'ostéopathe. L'association Ostéopathie Québec dévoile en ce sens les résultats d'un récent sondage sur les effets de la pandémie tant sur les clients que sur les praticiens eux-mêmes.

Les résultats du sondage sont frappants. La quasi-totalité (94%) des ostéopathes sondés dit constater des effets importants de la pandémie sur l'état de santé globale des personnes qui les consultent. Dans l'ensemble, 28% indiquent avoir constaté que la situation affectait la santé de leur clientèle de façon « très importante » et 66%, de façon « plutôt importante ».

De l'avis des ostéopathes interrogés, ce sont les impacts sur la santé psychologique qui sont les plus marqués. En effet, si 15% affirment observer des impacts « très importants » sur la santé physique des clients, cette proportion triple (44%) en ce qui concerne les impacts sur la santé psychologique.

« Jamais n'aura-t-on vu autant de détresse sur nos tables de traitement ostéopathique », résume Bertrand Courtecuisse, président d'Ostéopathie Québec.

Dans sa pratique, l'ostéopathe a une approche globale de la personne. La clientèle profite d'un traitement manuel en douceur, où il y a dialogue, présence physique et confiance issue du lien thérapeutique. Cette proximité permet à l'ostéopathe d'identifier les causes des douleurs et inconforts, de les traiter et, si nécessaire, de diriger la personne à d'autres professionnels de la santé dans un souci d'interdisciplinarité.

La quasi-totalité des ostéopathes interrogés dit constater, chez leurs clients, une augmentation des problèmes découlant d'une mauvaise posture, des problèmes de stress ou d'anxiété et des problèmes découlant d'une plus grande sédentarité. Une augmentation des problèmes de surpoids, de détresse psychologique ou des problèmes de fatigue ou de surmenage est également observée par plus de huit ostéopathes sur dix.

En lien plus direct avec la relation thérapeutique, un ostéopathe sur trois (31%) mentionne que l'impact de la pandémie sur l'état de santé psychologique de leurs clients affecte leur propre état de santé psychologique de façon très ou plutôt importante.

Afin de soutenir l'ensemble de la communauté de pratique, Ostéopathie Québec offrira une édition spéciale de ses Rendez-vous virtuels avec la psychologue Marie-Christine Larocque le 4 mai à 19h. La conférence portera sur la vulnérabilité émotionnelle de la clientèle : comment l'aborder et s'en protéger dans le respect des limites de son rôle d'ostéopathe.

« En tant qu'ostéopathe, nous sommes habitués de prendre soin des gens, mais il faut aussi prendre soin de nous pour traverser la pandémie et être là en support à nos clients », de poursuivre Bertrand Courtecuisse tout en invitant ses pairs à s'y inscrire en grand nombre.

#EssentielleOsteo

C'est sous le mot-clic #EssentielleOsteo que se déroulera au Québec la Semaine internationale de l'ostéopathie 2021, semaine initiée depuis plusieurs années par l'Osteopathic International Alliance.

« Nous vivons une période de grands bouleversements, qui demande une importante capacité d'adaptation. Nous avons constaté que les ostéopathes, en tant que professionnels de la santé, ont cette aptitude à rebondir et nous souhaitons profiter de la Semaine internationale pour saluer leur résilience à titre de travailleurs essentiels, mais aussi pour rappeler que l'ostéopathie est essentielle comme complément à l'offre de soins de santé », indique Diane Lavergne, directrice générale d'Ostéopathie Québec.

Elle précise que c'est 1 Québécois sur 4 âgé de 18 ans et plus qui a déjà eu recours à un traitement ostéopathique (Léger 2020).

#OsteoEncadree2022

Alors que s'ouvre la #SIO2021, Ostéopathie Québec vient de procéder au dépôt de son avis à l'Office des professions du Québec dans le cadre de la consultation publique portant sur l'encadrement de la profession.

Bien qu'Ostéopathie Québec possède déjà des mécanismes de surveillance et de régulation, l'association plaide avec vigueur pour la création de l'ordre professionnel des ostéopathes, entre autres pour garantir la protection du public ainsi qu'une formation de haut niveau, standardisée et conforme aux normes du système professionnel.

Après 25 ans de débats, un dénouement heureux est attendu incessamment, précise Bertrand Courtecuisse. « L'Office des professions a conclu à la nécessité d'encadrer la pratique. La question n'est plus de savoir s'il y aura un encadrement professionnel des ostéopathes, mais bien comment la profession sera régulée. Dans nos réponses à la consultation, nous en appelons à la création d'un ordre professionnel distinct, et ce, dans un horizon 2022. Il en va de la protection du public. »

Réunissant près de 1700 membres, Ostéopathie Québec est la plus grande association d'ostéopathes au Québec et au Canada. Elle offre des services professionnels à ses membres, informe et protège la population et atteste que ses membres ont reçu une formation appropriée.

