Ostéopathie Québec dénonce l'inaction du gouvernement et formule un vœu pour 2025

MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Près de trois mois après avoir réclamé un engagement ferme lors de la dernière rentrée parlementaire, Ostéopathie Québec déplore le silence persistant du gouvernement et l'absence d'avancées concrètes de la part de l'Office des professions du Québec (OPQ) concernant la création d'un ordre professionnel des ostéopathes. Malgré les engagements exprimés pour l'automne 2024, aucune mesure tangible n'a été prise jusqu'à présent.

Une indignation collective exprimée lors de l'AGA

Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 23 novembre dernier, les membres d'Ostéopathie Québec ont exprimé, avec force et unanimité, leur déception face à l'inaction gouvernementale. Cette rencontre a mis en lumière l'urgence d'agir pour répondre aux attentes de milliers de professionnels et de citoyens québécois.

Un vœu pour 2025 : offrir un encadrement professionnel pour tous

À l'approche des fêtes, Ostéopathie Québec formule un vœu pour 2025 : que tous les Québécois et Québécoises puissent compter sur un encadrement rigoureux de la profession d'ostéopathe.

« Nous espérons que le gouvernement livrera enfin les réformes tant attendues par des milliers de citoyens et citoyennes qui bénéficient chaque jour des soins ostéopathiques. Il est temps d'honorer ces engagements pour protéger le public et valoriser notre profession », affirme Karine Devantéry, présidente d'Ostéopathie Québec.

Depuis plus de deux ans, l'Office des professions du Québec s'est montré favorable à la création d'un ordre professionnel, un constat partagé par la ministre responsable de l'application des lois professionnelles, madame Sonia LeBel. Malheureusement, les démarches avec les autorités concernées n'ont mené à aucun échéancier clair ni à des actions concrètes.

L'encadrement, une nécessité pour la protection du public

En l'absence d'un encadrement professionnel, le public demeure vulnérable face à des pratiques inégales. Ostéopathie Québec rappelle que des milliers de patients au Québec bénéficient de soins ostéopathiques chaque année, contribuant à alléger la pression sur le réseau de la santé. Il est urgent de s'assurer que la pratique et la formation des ostéopathes respectent des normes élevées de qualité et de sécurité.

« L'ostéopathie joue un rôle clé en première ligne dans notre système de santé. Nous tendons la main à la ministre LeBel et à l'Office des professions pour établir un plan de match précis et coordonné pour la création de cet ordre professionnel. Il est temps de traduire les belles intentions en actions concrètes », ajoute Mme Devantéry.

À propos d'Ostéopathie Québec

Ostéopathie Québec est la plus grande association d'ostéopathes au Québec et au Canada, regroupant 1700 membres. Fondée en 2012, l'association a pour mission d'attester de la formation des ostéopathes membres, d'offrir des services professionnels à ses membres et de les rassembler autour d'un cadre professionnel. Au Québec, on compte annuellement 2 millions de traitements en ostéopathie. Ce sont 29 % des Québécois qui ont déjà consulté en ostéopathie.

