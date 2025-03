Ostéopathie Québec dénonce une mesure budgétaire qui précarise l'accès aux soins d'ostéopathie

MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - Ostéopathie Québec dénonce une mesure du budget 2025-2026 qui privera les patients de crédits d'impôt pour les soins ostéopathiques. Dès 2026, seuls les traitements offerts par des professionnels membres d'un ordre seront admissibles aux crédits d'impôt pour frais médicaux.

Une décision budgétaire qui pénalise les patients

En excluant explicitement les services d'ostéopathie du régime fiscal, cette décision précarise l'accessibilité à des soins de santé essentiels en plus d'envoyer un message préoccupant quant à la reconnaissance de la profession, pourtant largement pratiquée et reconnue par la population. Plus de 2 millions de traitements ostéopathiques sont offerts chaque année au Québec, et près de 30 % de la population a déjà eu recours à ces soins.

« Cette mesure risque de fragiliser l'accès aux soins d'ostéopathie pour une portion de la clientèle et contribue à une mauvaise perception de notre profession. Elle constitue un recul en matière d'accès à des soins complémentaires qui soulagent, préviennent et réduisent la pression sur notre système public de santé, sans compter qu'elle alimente une confusion sur la crédibilité de notre pratique, pourtant bien implantée dans le parcours de soins des Québécoises et Québécois », déclare Karine Devantéry, présidente d'Ostéopathie Québec.

Un ordre professionnel comme solution urgente

Face à cette exclusion, Ostéopathie Québec presse le gouvernement du Québec d'agir sans délai pour encadrer officiellement la profession en créant un ordre professionnel pour les ostéopathes d'ici la fin de l'année 2025. Une telle reconnaissance permettrait non seulement d'assurer une pratique sécuritaire et de qualité pour le public, mais aussi de lever toute ambiguïté quant à l'admissibilité des soins d'ostéopathie à des mesures fiscales ou réglementaires.

« Le gouvernement a la responsabilité d'agir rapidement. S'il ne met pas en place un ordre professionnel d'ici la fin de l'année, il choisit de pénaliser les patients et d'exclure injustement l'ostéopathie du système fiscal », ajoute Mme Devantéry.

Ostéopathie Québec rappelle que cette reconnaissance est attendue de longue date, tant par les professionnels du milieu que par les patients. Il y a bientôt trois ans qu'un avis favorable à l'encadrement de la profession a été émis par l'Office des professions du Québec. Il est temps que l'ostéopathie soit encadrée à la hauteur de son importance dans le parcours de soins des Québécois.

À propos d'Ostéopathie Québec

Ostéopathie Québec est la plus grande association d'ostéopathes au Québec et au Canada, regroupant 1 700 membres. Fondée en 2012, l'association a pour mission d'attester de la formation des ostéopathes membres, d'offrir des services professionnels à ses membres et de les rassembler autour d'un cadre professionnel. Au Québec, on compte annuellement 2 millions de traitements en ostéopathie. Ce sont 29 % des Québécois qui ont déjà consulté en ostéopathie.

