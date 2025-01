Ostéopathie Québec surveillera de près les actions gouvernementales en 2025

MONTRÉAL, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Alors que la session parlementaire reprend cette semaine, Ostéopathie Québec rappelle au gouvernement et à l'Office des professions du Québec (OPQ) qu'il est grand temps de concrétiser leurs engagements pour la création d'un ordre professionnel des ostéopathes. Ainsi, après des années d'attente inexpliquées, Ostéopathie Québec suivra de près les actions gouvernementales et espère des mesures tangibles au courant de la session.

Une situation critique pour le public et les professionnels

Plus de 2 millions de traitements ostéopathiques se donnent au Québec annuellement, Ostéopathie Québec rappelle donc au gouvernement qu'en l'absence d'un cadre professionnel, le public demeure vulnérable à des pratiques inégales et non réglementées. Les soins ostéopathiques contribuent à réduire la pression sur le système de santé. L'association réitère que cette reconnaissance officielle permettra d'assurer des standards élevés pour la pratique et la formation des ostéopathes.

Une surveillance accrue des actions gouvernementales

Ostéopathie Québec interpelle ainsi la ministre Sonia LeBel et l'OPQ afin de les sensibiliser aux enjeux réels que peuvent causer les délais et le manque d'encadrement de la profession. L'association tend une fois de plus la main au gouvernement pour établir un échéancier clair et des actions concrètes en vue de la création de l'ordre professionnel.

« La reprise parlementaire représente une occasion cruciale pour le gouvernement de passer de la parole aux actes. Nous serons mobilisés pour rappeler au gouvernement ses responsabilités envers le public et les professionnels. Il est maintenant temps de poser des gestes concrets pour garantir à la population des soins sécuritaires et de haute qualité. Nous réitérons notre pleine collaboration pour que 2025 marque enfin l'aboutissement de cette réforme tant attendue », déclare Karine Devantéry, présidente d'Ostéopathie Québec.

Aller de l'avant en 2025 : pour un encadrement professionnel qui protège le public

Ostéopathie Québec réaffirme qu'il est primordial que tous les Québécois et Québécoises puissent compter sur un encadrement rigoureux de la profession d'ostéopathe. Cette réforme, essentielle pour la protection du public et la valorisation de la profession, répond également aux attentes de milliers de citoyens et de professionnels.

À propos d'Ostéopathie Québec

Ostéopathie Québec est la plus grande association d'ostéopathes au Québec et au Canada, regroupant 1 700 membres. Fondée en 2012, l'association a pour mission d'attester de la formation des ostéopathes membres, d'offrir des services professionnels à ses membres et de les rassembler autour d'un cadre professionnel. Au Québec, on compte annuellement 2 millions de traitements en ostéopathie. Ce sont 29 % des Québécois qui ont déjà consulté en ostéopathie.

SOURCE Ostéopathie Québec

Pour renseignements : Catherine Lafortune, responsable des communications et des relations publiques | 514 770-5043, poste 2 | [email protected]