SEMAINE DU MANUFACTURIER : UNE DERNIÈRE VISITE POUR INSPIRER LA RELÈVE CHEZ NOVATECH EN PRÉSENCE DU MINISTRE SAMUEL POULIN

SAINT-AGAPIT, QC, le 27 févr. 2026 /CNW/ - La cinquième édition de la Semaine du manufacturier s'est conclue aujourd'hui chez Novatech, en présence du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, monsieur Samuel Poulin. La députée de Lotbinière-Frontenac Isabelle Lecours et le maire de Saint-Agapit Yves Gingras étaient également sur place. Cette visite marque la dernière étape d'une tournée organisée par Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), qui a permis à des jeunes de découvrir des entreprises manufacturières partout au Québec.

Tout au long de la semaine, des groupes de jeunes ont été accueillis dans plusieurs usines afin de découvrir concrètement les carrières offertes par ce secteur clé de l'économie québécoise. À Saint-Agapit, le ministre Samuel Poulin a pris part aux activités aux côtés des élèves et des équipes de Novatech.

Les élèves de l'École Beaurivage et de l'École de l'Aubier ont pu visiter les installations, rencontrer les employés et participer à des activités interactives conçues pour rendre la découverte des métiers manufacturiers concrète et accessible. Ces échanges leur ont permis de mieux comprendre la réalité du travail en usine aujourd'hui, dans des environnements modernes, technologiques et en constante évolution.

La Semaine du manufacturier aura permis de multiplier les rencontres entre les entreprises et la relève partout au Québec. En ouvrant leurs portes, les entreprises participantes contribuent à faire évoluer la perception du secteur et à susciter l'intérêt pour des carrières stimulantes, bien rémunérées et porteuses d'avenir.

Dans un contexte où l'industrie doit faire face à un important renouvellement de sa main-d'œuvre, ces initiatives prennent tout leur sens. En 2025, 24,2 % des travailleurs du secteur manufacturier étaient âgés de 55 ans et plus, ce qui souligne l'importance d'attirer et d'inspirer la prochaine génération.

La fabrication demeure le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec et un moteur essentiel de vitalité économique pour la région. Il joue un rôle essentiel dans l'économie de Chaudière-Appalaches, mais compte toujours 1820 postes vacants. La région offre donc de nombreuses opportunités de carrière pour les jeunes.

La Semaine du manufacturier est rendue possible grâce à l'engagement du Secrétariat à la Jeunesse et de partenaires majeurs, dont ABB, Alstom, Nova Bus, Pratt & Whitney Canada, Soprema et Novatech.

« La revalorisation du secteur manufacturier passe par l'expérience concrète. Quand les jeunes entrent dans une usine d'aujourd'hui, ils découvrent des environnements modernes, technologiques et remplis d'opportunités. Cette semaine, nous voulons créer des déclics, susciter la curiosité et montrer que le manufacturier offre des carrières stimulantes, bien rémunérées et porteuses d'avenir. »

Julie White, Présidente-directrice générale de MEQ.

« Quelle fierté de voir sur le terrain des jeunes passionnés qui formeront la relève manufacturière de demain. En tant que ministre responsable de la jeunesse et Député de Beauce-Sud, je reconnais à quel point le secteur manufacturier est important et doit être valorisé. Un secteur très diversifié qui permet à tous d'y trouver son chemin, qui agit comme pilier de notre économie avec des emplois qui le sont tout autant. »

Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

« Accueillir la relève dans nos installations, c'est essentiel pour assurer l'avenir du secteur manufacturier. Le renouvellement de la main-d'œuvre est un défi bien réel, qui demande des actions concrètes et cohérentes. En parallèle de nos initiatives pour faire découvrir nos métiers aux jeunes, nous devons aussi pouvoir compter sur l'ensemble des leviers disponibles pour répondre à nos besoins actuels. En tant que membre de l'Alliance Main-d'œuvre étrangère, nous poursuivons les démarches nécessaires afin de préserver notre capacité d'embaucher des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires. Cette complémentarité est déterminante pour soutenir notre croissance et la vitalité économique de notre région. »

Geneviève Gauthier, Vice‑présidente, ressources humaines, Novatech

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

