SEMAINE DU MANUFACTURIER : LA RELÈVE EN IMMERSION INDUSTRIELLE CHEZ SOPREMA

DRUMMONDVILLE, QC , le 26 févr. 2026 /CNW/ - La Semaine du manufacturier s'est arrêtée aujourd'hui au Centre-du-Québec, où des jeunes ont pu découvrir l'industrie manufacturière lors d'une visite immersive chez SOPREMA. Cette initiative de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), qui se tient du 23 au 27 février, vise à faire découvrir concrètement les carrières manufacturières aux jeunes.

Les participants du CJE Drummondville ont exploré les installations de l'entreprise, observé les différentes étapes de production et échangé avec les équipes sur les réalités du travail en usine aujourd'hui. Les activités proposées visent à rendre la découverte des métiers plus concrète, accessible et engageante.

Ces rencontres permettent aux jeunes de découvrir des milieux de travail modernes, technologiques et innovants, tout en élargissant leur perception des possibilités de carrière offertes par l'industrie. En ouvrant leurs portes, les entreprises contribuent directement à déconstruire les préjugés persistants entourant le secteur manufacturier.

Rappelons qu'au cours des prochaines années, le secteur devra faire face à un important mur de départs à la retraite. En 2025, 24,2 % des travailleurs du secteur manufacturier étaient âgés de 55 ans et plus, d'où l'importance de faire connaître aux jeunes les perspectives de carrière offertes par le secteur.

La fabrication demeure le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Il joue un rôle essentiel dans l'économie du Centre-du-Québec, mais compte toujours 815 emplois à combler. La région offre donc de nombreuses opportunités de carrière pour les jeunes.

La Semaine du manufacturier est rendue possible grâce à l'engagement de partenaires majeurs, dont ABB, Alstom, Nova Bus, Pratt & Whitney Canada, Soprema et Novatech, ainsi que du gouvernement du Québec.

Citations

« La revalorisation du secteur manufacturier passe par l'expérience concrète. Quand les jeunes entrent dans une usine d'aujourd'hui, ils découvrent des environnements modernes, technologiques et remplis d'opportunités. Cette semaine, nous voulons créer des déclics, susciter la curiosité et montrer que le manufacturier offre des carrières stimulantes, bien rémunérées et porteuses d'avenir. »

Julie White, Présidente-directrice générale de MEQ.

« Le secteur manufacturier évolue rapidement et nous sommes fiers de faire partie des entreprises qui innovent et investissent continuellement pour améliorer leurs procédés et leurs standards de qualité. Cette visite est l'occasion de partager concrètement ce qui nous distingue. »

Pascal Proulx, Directeur d'usine, SOPREMA

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

