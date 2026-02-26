SEMAINE DU MANUFACTURIER : DES JEUNES À LA DÉCOUVERTE DE LA FABRICATION D'AUTOBUS CHEZ NOVA BUS

SAINT-EUSTACHE, QC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - La Semaine du manufacturier s'est poursuivie aujourd'hui dans les Laurentides alors que des jeunes ont découvert concrètement les coulisses de l'industrie lors d'une visite immersive chez Nova Bus. Cette initiative de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), qui se tient du 23 au 27 février, vise à rapprocher la relève du secteur manufacturier partout au Québec.

Les jeunes de l'École Liberté Jeunesse et du CJE Deux-Montagnes ont exploré les installations et découvert les différentes étapes de fabrication de véhicules, en plus d'échanger directement avec les équipes sur leurs parcours et leur quotidien.

Ces rencontres permettent aux jeunes de découvrir des milieux de travail à la fine pointe de la technologie et de mieux comprendre la diversité des carrières offertes dans l'industrie manufacturière. En ouvrant leurs portes, les entreprises contribuent activement à transformer la perception du secteur.

Rappelons qu'au cours des prochaines années, le secteur devra faire face à un important mur de départs à la retraite. En 2025, 24,2 % des travailleurs du secteur manufacturier étaient âgés de 55 ans et plus, d'où l'importance de faire connaître aux jeunes les perspectives de carrière offertes par le secteur.

La fabrication demeure le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec et joue un rôle essentiel dans l'économie des Laurentides, où plus de 900 emplois sont actuellement à combler.

La Semaine du manufacturier est rendue possible grâce à l'engagement de partenaires majeurs, dont ABB, Alstom, Nova Bus, Pratt & Whitney Canada, Soprema et Novatech, ainsi que du gouvernement du Québec.

Citations

« La revalorisation du secteur manufacturier passe par l'expérience concrète. Quand les jeunes entrent dans une usine d'aujourd'hui, ils découvrent des environnements modernes, technologiques et remplis d'opportunités. Cette semaine, nous voulons créer des déclics, susciter la curiosité et montrer que le manufacturier offre des carrières stimulantes, bien rémunérées et porteuses d'avenir. »

Julie White, Présidente-directrice générale de MEQ.

« Chez Nova Bus prendre soin de la relève fait partie de nos valeurs. Derrière chaque autobus se trouvent des métiers d'avenir et une fierté locale. Je tiens à remercier Manufacturiers et Exportateurs du Québec qui nous permet de faire rayonner notre savoir-faire, auprès de celles et ceux qui bâtiront la mobilité durable de demain. »

Paul Le Houillier, Président de Nova Bus

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

