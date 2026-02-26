SEMAINE DU MANUFACTURIER : LA RELÈVE PLONGE DANS L'UNIVERS DE L'AÉROSPATIALE CHEZ PRATT & WHITNEY CANADA

LONGUEUIL, QC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - La Semaine du manufacturier s'est poursuivie aujourd'hui en Montérégie avec une visite permettant à des jeunes de découvrir concrètement l'industrie aérospatiale chez Pratt & Whitney Canada. Cette initiative de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), qui se tient du 23 au 27 février, vise à rapprocher la relève du secteur manufacturier partout au Québec.

Les étudiants du Collège St-Paul et de l'École St-Edmond ont été accueillis dans les installations de l'entreprise afin d'en apprendre davantage sur les métiers, les technologies et les compétences recherchées dans ce secteur de pointe, en plus d'échanger avec les équipes sur leurs parcours.

Ces rencontres permettent aux jeunes de découvrir des milieux de travail modernes et hautement technologiques, tout en élargissant leur perception des possibilités de carrière offertes dans l'industrie manufacturière.

Rappelons qu'au cours des prochaines années, le secteur devra faire face à un important mur de départs à la retraite. En 2025, 24,2 % des travailleurs du secteur manufacturier étaient âgés de 55 ans et plus, d'où l'importance de susciter l'intérêt des jeunes pour ces carrières d'avenir.

La fabrication demeure le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec et joue un rôle essentiel dans l'économie de la Montérégie, où 2 740 emplois manufacturiers sont actuellement à combler.

La Semaine du manufacturier est rendue possible grâce à l'engagement de partenaires majeurs, dont ABB, Alstom, Nova Bus, Pratt & Whitney Canada, Soprema et Novatech, ainsi que du gouvernement du Québec.

« La revalorisation du secteur manufacturier passe par l'expérience concrète. Quand les jeunes entrent dans une usine d'aujourd'hui, ils découvrent des environnements modernes, technologiques et remplis d'opportunités. Cette semaine, nous voulons créer des déclics, susciter la curiosité et montrer que le manufacturier offre des carrières stimulantes, bien rémunérées et porteuses d'avenir. »

Julie White, Présidente-directrice générale de MEQ.

« Accueillir des étudiants dans nos installations manufacturières pendant la Semaine du manufacturier est essentiel pour faire connaître notre industrie et susciter des vocations. En ouvrant nos portes, nous permettons à la prochaine génération de découvrir concrètement l'innovation, le savoir-faire et les possibilités de carrière qui s'offrent à elle. C'est un investissement direct dans l'avenir de notre secteur et dans le développement des talents dont nous aurons besoin demain. »

Alexandre Gagnon, Vice-président Développement des Affaires et Services Commerciaux Pratt & Whitney Canada

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

