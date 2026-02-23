SEMAINE DU MANUFACTURIER : LES JEUNES AU CŒUR DE L'INDUSTRIE AU BAS-SAINT-LAURENT CHEZ ALSTOM

LA POCATIÈRE, QC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Le coup d'envoi de la cinquième édition de la Semaine du manufacturier a été donné aujourd'hui chez Alstom, à La Pocatière, alors que des élèves ont franchi les portes de l'usine pour découvrir ce secteur en pleine transformation. Du 23 au 27 février, des entreprises partout au Québec accueilleront des jeunes afin de leur faire vivre l'industrie manufacturière autrement.

Au cours de la journée, des élèves de l'École secondaire Chanoine-Beaudet ont pu découvrir l'univers manufacturier en visitant les installations d'Alstom et en participant à des ateliers interactifs repensés pour rendre la découverte des métiers plus concrète, immersive et dynamique. Manipulation d'équipements, échanges avec les équipes et exploration des coulisses de la production : l'objectif est clair, on veut faire vivre l'industrie plutôt que simplement en parler.

Ces rencontres permettent aux jeunes de découvrir des milieux de travail modernes, technologiques et innovants, tout en élargissant leur perception des possibilités de carrière offertes par l'industrie. En ouvrant leurs portes, les entreprises contribuent directement à déconstruire les préjugés persistants entourant le secteur manufacturier.

Rappelons qu'au cours des prochaines années, le secteur devra faire face à un important mur de départs à la retraite. En 2025, 24,2 % des travailleurs du secteur manufacturier étaient âgés de 55 ans et plus, d'où l'importance de faire connaître aux jeunes les perspectives de carrière offertes par le secteur.

La fabrication demeure le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Il joue un rôle essentiel dans l'économie du Bas-Saint-Laurent, mais compte toujours 480 emplois à combler. La région offre donc de nombreuses opportunités de carrière pour les jeunes.

La Semaine du manufacturier est rendue possible grâce à l'engagement de partenaires majeurs, dont ABB, Alstom, Nova Bus, Pratt & Whitney Canada, Soprema et Novatech, ainsi que du gouvernement du Québec.

« La revalorisation du secteur manufacturier passe par l'expérience concrète. Quand les jeunes entrent dans une usine d'aujourd'hui, ils découvrent des environnements modernes, technologiques et remplis d'opportunités. Cette semaine, nous voulons créer des déclics, susciter la curiosité et montrer que le manufacturier offre des carrières stimulantes, bien rémunérées et porteuses d'avenir. »

Julie White, Présidente-directrice générale de MEQ.

« Nous sommes ravis de contribuer à la Semaine du manufacturier et d'accueillir des jeunes au cœur de notre site de La Pocatière. Leur offrir un accès privilégié à un secteur en pleine transformation est essentiel pour susciter des vocations et préparer la relève dont notre industrie a tant besoin.

Alstom est fier d'investir dans le développement des talents de demain et de faire découvrir la richesse, la diversité et le haut niveau de technicité des emplois industriels, notamment dans les métiers du ferroviaire. Dans un contexte où la transition vers des transports durables est plus cruciale que jamais, il est primordial que la relève soit bien préparée, sensibilisée et inspirée par un secteur porteur pour l'avenir de notre société. »

Frédéric Platteeuw, Directeur général du site Alstom à La Pocatière, Alstom

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

