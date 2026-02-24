SEMAINE DU MANUFACTURIER : LA RELÈVE À LA DÉCOUVERTE DE L'INNOVATION CHEZ ABB

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - La Semaine du manufacturier s'est poursuivie aujourd'hui en Montérégie, alors que des jeunes ont découvert les coulisses de l'industrie lors d'une visite immersive chez ABB. Cette initiative de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), qui se tient du 23 au 27 février, vise à faire découvrir concrètement les carrières offertes par le secteur manufacturier partout au Québec.

Les participants du CJE Iberville-Saint-Jean ont pu parcourir les installations, observer les équipes en action et échanger directement avec des employés sur leurs parcours, leur quotidien et les compétences recherchées. Des activités interactives ont également permis aux jeunes de mieux comprendre le rôle des technologies avancées, de l'automatisation et de l'innovation dans les usines d'aujourd'hui.

Au travers de ces rencontres, les jeunes découvrent des milieux de travail modernes, technologiques et innovants, tout en élargissant leur perception des possibilités de carrière offertes par l'industrie. En ouvrant leurs portes, les entreprises contribuent directement à déconstruire les préjugés persistants entourant le secteur manufacturier.

Rappelons qu'au cours des prochaines années, le secteur devra faire face à un important mur de départs à la retraite. En 2025, 24,2 % des travailleurs du secteur manufacturier étaient âgés de 55 ans et plus, d'où l'importance de faire connaître aux jeunes les perspectives de carrière offertes par le secteur.

La fabrication demeure le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Il joue un rôle essentiel dans l'économie de la Montérégie, mais compte toujours 2740 emplois à combler. La région offre donc de nombreuses opportunités de carrière pour les jeunes.

La Semaine du manufacturier est rendue possible grâce à l'engagement de partenaires majeurs, dont ABB, Alstom, Nova Bus, Pratt & Whitney Canada, Soprema et Novatech, ainsi que du gouvernement du Québec.

Citations

« La revalorisation du secteur manufacturier passe par l'expérience concrète. Quand les jeunes entrent dans une usine d'aujourd'hui, ils découvrent des environnements modernes, technologiques et remplis d'opportunités. Cette semaine, nous voulons créer des déclics, susciter la curiosité et montrer que le manufacturier offre des carrières stimulantes, bien rémunérées et porteuses d'avenir. »

Julie White, Présidente-directrice générale de MEQ.

« Chez ABB, investir dans les jeunes générations de nos communautés est essentiel à notre succès à long terme. Accueillir des étudiants et étudiantes dans nos installations permet de susciter la curiosité, d'inspirer la relève et de démontrer concrètement que le secteur manufacturier constitue une véritable option de carrière pour les jeunes. En nous engageant auprès des jeunes, nous investissons dans l'avenir de l'innovation canadienne et contribuons à bâtir la main-d'œuvre qualifiée dont le Canada a besoin pour soutenir la transition énergétique. »

Katie Bessette, Directrice nationale des ressources humaines, ABB Canada

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

