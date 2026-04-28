MILAN, 28 avril 2026 /CNW/ - Haier Group (Haier) a terminé son exposition couronnée de succès à la Semaine du design de Milan 2026, qui s'est tenue du 21 au 26 avril. L'événement renforce encore la matrice de marque mondiale de Haier en tant que force d'innovation haut de gamme sur les marchés internationaux.

Semaine du design de Milan 2026 : Haier et Fisher & Paykel décuplent la capacité d'attraction des marques en repoussant les limites pour améliorer la qualité de vie (PRNewsfoto/Haier Group) Haier soutient la croissance locale grâce à la R&D et à la fabrication via la construction d’une solide présence locale partout dans le monde (PRNewsfoto/Haier Group)

Haier a présenté une expérience immersive en six zones combinant conception, technologie adaptative et écosystèmes connectés. En tant que marque haut de gamme du Groupe Haier, Fisher & Paykel a également organisé une présentation réussie lors de l'événement, dévoilant Nature - Ritual à l'EuroCucina et lançant sa collection State of the Art, qui réaffirme l'engagement du Groupe envers une vie centrée sur l'humain et artistiquement riche.

La présence conjointe a marqué un jalon important dans la stratégie globale multimarques de Haier, montrant comment deux marques distinctes, l'une ancrée dans les écosystèmes intelligents, l'autre dans la conception patrimoniale, rehaussent ensemble la qualité de la vie moderne.

Création d'une matrice mondiale de marques d'innovation haut de gamme

La matrice de services mondiaux multimarques de Haier découle d'un engagement à long terme envers une culture de marché profonde, fondée sur sa présence stratégique précoce. Pendant plus de trois décennies, la société est passée d'exportateur à acteur entièrement localisé avec des usines, des centres de R&D et des centres de marketing à l'échelle mondiale, complétant son modèle « Trinité » de R&D locale, de fabrication et de marketing.

L'impact de la stratégie d'innovation de Haier est évident dans l'ensemble de son portefeuille de marques. En 2012, le Groupe Haier a fait l'acquisition de Fisher & Paykel, l'entreprise mondiale d'électroménagers haut de gamme d'Aotearoa, en Nouvelle-Zélande. La synergie entre les deux entreprises a permis d'obtenir d'importants résultats en matière d'expansion mondiale, d'innovation technologique, d'itération de produits et de leadership sur le marché.

Passant de l'innovation axée sur les actionnaires à l'innovation axée sur l'utilisateur, Haier a permis un positionnement de marque différencié, à la fois pour Haier et Fisher & Paykel, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Habilité par Haier, le centre de R&D de la Nouvelle-Zélande, l'un des cinq centres mondiaux de Haier, a accéléré les avancées dans les systèmes de tiroirs, les moteurs à entraînement direct et les compresseurs linéaires. Notamment, les machines à laver Fisher & Paykel sont passées de moins de 1% à 22% de part de marché en Australie en seulement 18 mois, et sont également en tête dans les réfrigérateurs et les produits de plein air.

En 2025, le four Combi-Steam Minimal 60cm Series 11 de Fisher & Paykel et le congélateur-réfrigérateur intégré 91cm de la série 11 ont remporté le prix Red Dot du meilleur, une reconnaissance de l'excellence de la marque en matière de design, Haier permettant à la marque de s'étendre et de prospérer sans compromettre son héritage.

Haier soutient également la croissance locale grâce à la R&D et à la fabrication en créant une solide présence locale partout dans le monde.

Grâce au marketing sportif stratégique, Haier a renforcé ses liens affectifs avec les consommateurs internationaux. Partenaire mondial de Roland-Garros, l'ATP Tour, et partenaire officiel du Liverpool FC, du PSG et de la Serie A, Haier a présenté la caméra d'arbitrage « Haier-Cam », utilisée dans plus de 100 matches de Serie A pour placer les fans au cœur de l'action. Ces partenariats vont au-delà des logos, créent des moments de passion communs et stimulent concrètement la marque.

Au-delà des appareils intelligents, Haier étend sa présence sanitaire, numérique et énergétique à l'échelle mondiale. La société a construit un centre des sciences de la vie au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, fournissant des congélateurs à très basse température à l'Université d'Oxford, à l'Imperial College et aux hôpitaux de Bologne et de Copenhague. Haier New Energy a déployé des solutions distribuées d'énergie solaire, de stockage et de balcon dans plus de 50 pays.

Pour l'avenir, Haier demeure déterminé à bâtir une matrice de marque d'innovation mondiale, guidée par sa vision : « Stimuler la création pour élargir le champ des possibles ». En repoussant sans cesse les frontières de la technologie, de la localisation et des écosystèmes multisectoriels, Haier vise à créer une nouvelle valeur pour les utilisateurs et les partenaires : façonner un avenir plus intelligent et plus durable pour les foyers et les entreprises du monde entier.

Informations complémentaires :

Visitez les sites web officiels : Haier | Fisher & Paykel

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SOURCE Haier Group

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