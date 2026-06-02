HO CHI MINH VILLE, Vietnam, 2er juin 2026 /CNW/ - Afin de répondre à la demande des consommateurs vietnamiens pour des solutions de conservation au frais polyvalentes et multiscénarios, Haier lance sa série de réfrigérateurs haut de gamme Horizon Collection au Vietnam le 29 mai, marquant ainsi son premier arrêt sur le marché de l'Asie du Sud-est. Depuis son lancement initial à l'Observatoire royal de Greenwich au Royaume-Uni jusqu'à son déploiement complet sur le marché européen, et maintenant le lancement au Vietnam, la série Horizon accélère rapidement sa présence mondiale pour offrir une expérience premium de préservation de la fraîcheur alimentaire à un plus grand nombre de consommateurs.

Haier lance le réfrigérateur Horizon au Vietnam, établissant de nouvelles normes en matière de fraîcheur et de conception d’appareils électroménagers (PRNewsfoto/Haier Group) Haier lance le réfrigérateur Horizon au Vietnam, établissant de nouvelles normes en matière de fraîcheur et de conception d’appareils électroménagers (PRNewsfoto/Haier Group)

Quatre scénarios pour répondre aux exigences de fraîcheur en milieu tropical

Le climat chaud et humide de l'Asie du Sud-est exige des boissons glacées et des ingrédients diversifiés et ultra frais. La série Horizon de Haier comprend une technologie novatrice de préservation de la fraîcheur et propose quatre solutions basées sur des scénarios pour la vie quotidienne.

Elle intègre la technologie HCS de contrôle de l'humidité, une première mondiale développée par Haier, ainsi qu'une technologie de fraîcheur à contrôle magnétique, permettant de conserver les fruits et légumes frais jusqu'à 7 jours et de préserver la saveur originale de la viande fraîche pendant 10 jours. Cette technologie magnétique a remporté une médaille d'or au Salon international des inventions de Genève et est certifiée VDE pour avoir conservé plus de 95 % des protéines dans la viande. Elle est également dotée d'un système de fabrication de glace sur porte, une première dans l'industrie, entièrement séparé de la zone d'entreposage des aliments pour prévenir la contamination par les odeurs et produire rapidement de la glace propre.

Doté d'une grande capacité allant jusqu'à 716 litres, d'étagères réglables et de bacs de porte profonds, le réfrigérateur permet de ranger facilement une semaine complète d'épicerie pour toute la famille, y compris des bouteilles de 1,5 L en position verticale. Certains modèles sont dotés de la technologie de vision par intelligence artificielle qui reconnaît et enregistre automatiquement le type et la quantité d'ingrédients, ce qui rend la gestion des aliments simple et pratique.

Entre-temps, Haier a également présenté ses solutions d'appareils électroménagers de la série Space Fit lors de l'événement de lancement de la série Horizon. Le réfrigérateur de la série est doté de la technologie originale de Haier de préservation de la fraîcheur sur l'ensemble de l'espace grâce à l'IA, qui maintient les fluctuations de température inférieures à 1 °C. Même après un mois de congélation, le steak demeure tendre, rouge et juteux lorsqu'il est décongelé, sans perte de nutriments.

Le Vietnam, tremplin stratégique pour l'expansion régionale de Haier dans le haut de gamme

Le Vietnam est le plus grand marché d'Asie du Sud-est pour les réfrigérateurs haut de gamme, représentant plus de la moitié des ventes régionales. En janvier 2026, les ventes de réfrigérateurs Haier au Vietnam ont doublé d'un mois à l'autre et ont augmenté de plus de 60 % d'une année à l'autre, consolidant ainsi sa position de leader du marché dans la région. Dans les points de vente au détail, des démonstrations côte à côte permettent aux clients de découvrir la technologie de conservation de Haier. La série Space Fit a égalé en seulement cinq semaines les chiffres d'exposition en magasin sur huit mois de ses concurrents, et a réalisé un volume de ventes cinq fois supérieur, menant ainsi la transition vers la maison intelligente au Vietnam.

Déjà en tête à la fois en termes de parts de marché et de croissance au Vietnam, Haier renforcera sa gamme de produits pour répondre à la demande croissante de préservation de la fraîcheur des aliments avec la nouvelle série mondiale phare Horizon.

En outre, Haier Smart Home a officiellement lancé la marque Haier au Vietnam en 2025 et a conclu un partenariat stratégique avec DMX, le principal distributeur local d'électroménager. Ses lave-linges AQUA détiennent déjà la plus grande part de marché du pays.

En avril 2026, Haier se classe au 1er rang des marques en Asie du Sud-est, avec une croissance supérieure à 40 % au Vietnam, en Malaisie et dans d'autres marchés. Après le Vietnam, la série Horizon sera déployée en Indonésie et en Thaïlande, ce qui propulsera le leadership de Haier dans le haut de gamme dans toute la région.

Le lancement de la série Horizon marque l'évolution du segment des réfrigérateurs de Haier en Asie du Sud-est, passant d'un leadership en termes d'échelle à une marque haut de gamme. À l'avenir, Haier demeurera axée sur l'utilisateur, approfondira l'innovation locale et la montée en gamme de sa marque afin de consolider sa position de leader sur le marché. Grâce à des innovations haut de gamme continues et à des expériences enrichies fondées sur des scénarios d'usage, Haier vise à offrir une meilleure conservation, une esthétique optimisée des cuisines et une croissance durable à ses partenaires.

Veuillez consulter le site https://www.haier.com/global/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2991951/Photo1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2991952/Photo2.jpg

SOURCE Haier Group

CONTACT : [email protected]