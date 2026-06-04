PARIS, 4 juin 2026 /CNW/ - Haier, le numéro 1 mondial des gros électroménagers depuis 17 années consécutives*, a confirmé son rôle de partenaire officiel de Roland-Garros 2026, renforçant sa stratégie sportive mondiale à long terme et son engagement à connecter la technologie haut de gamme à la vie quotidienne.

Haier est confirmé partenaire officiel de Roland-Garros 2026 et apporte une innovation axée sur le support à des publics du monde entier (PRNewsfoto/Haier Group) Haier s’engage à connecter la technologie haut de gamme à la vie quotidienne (PRNewsfoto/Haier Group)

Roland-Garros, l'un des tournois de tennis les plus prestigieux au monde, est une plateforme unique où l'excellence sportive, l'innovation et le style de vie convergent. Grâce à ce partenariat, Haier continue de renforcer sa présence internationale tout en montrant comment les technologies connectées et centrées sur les personnes améliorent la vie quotidienne grâce à un support réfléchi et à des expériences intuitives.

Guidé par son slogan mondial « Play with the Number Ones », Haier a construit un portefeuille complet de partenariats sportifs internationaux couvrant les grands événements mondiaux de tennis, notamment l'Australian Open, le Mutua Madrid Open, le Rolex Paris Masters et les Nitto ATP Finals. Ces partenariats reflètent l'engagement de Haier envers l'excellence, la précision, la résilience et l'innovation continue.

« Roland-Garros réunit l'excellence, la passion et l'innovation sur une scène véritablement mondiale », déclare Antony Peart, directeur de la marque et des communications chez Haier Europe. « En tant que partenaire officiel, nous renforçons notre engagement de longue date envers le sport et nous rapprochons notre technologie axée sur les gens des consommateurs, des partenaires et des fans du monde entier. »

« Nous tenons à remercier Haier, partenaire officiel du tournoi, de nous avoir soutenus dans cette dernière édition de Roland-Garros. Depuis ses débuts en 2023, notre partenariat, axé sur l'innovation, a pris de plus en plus de sens au fil des ans. Cette année, les spectateurs de la Porte d'Auteuil pourront profiter des nombreuses activités offertes par Haier tant au stade qu'à la Tribune Concorde, pour une expérience encore plus intense à Roland-Garros », déclare Gilles Moretton, président de la Fédération française de tennis.

Tout au long de Roland-Garros 2026, Haier maintiendra une présence pleinement intégrée et à haute visibilité sur le site du tournoi et dans la ville de Paris, en présentant ses dernières innovations multicatégories sur le terrain et en offrant des expériences interactives au Fan Village.

La collection Haier Horizon est un exemple concret de la façon dont le support se traduit par l'innovation de produits. Dotée de technologies de refroidissement et de préservation au design sophistiqué, la gamme de réfrigérateurs garantit la fraîcheur tout en aidant les utilisateurs à réduire le gaspillage et à gérer les aliments plus efficacement. Parmi les produits exposés figurent Winery 7, I-Pro Shine Biovitae, Couture Collection 11 et Forni ID Serie 6, qui couvrent l'entreposage du vin, le lave-vaisselle, la lessive et les appareils de cuisson haut de gamme.

Au-delà du site, Haier apporte l'esprit du tournoi au cœur de Paris à la Place de la Concorde, où se trouve la fan zone en plein air Tribune Concorde de la FFT. Ici, Haier présente son Motorhome personnalisé, avec des présentations de produits en direct et des activations interactives qui relient ses appareils intelligents aux valeurs du sport, de l'innovation et du soin.

Avec une présence dans plus de 200 pays et régions, Haier a connu une croissance mondiale remarquable grâce à la création de marques indépendantes. Haier se classe au 1er rang dans huit marchés, dont la Chine, les États-Unis, l'Australie et la Thaïlande ; au 3e rang dans 12 marchés, dont l'Italie, le Japon et le Nigeria, et au 5e rang dans huit marchés, dont l'Allemagne, le Maroc et l'Arabie saoudite.

Le partenariat entre Haier et Roland-Garros fait partie d'une stratégie sportive mondiale plus large qui couvre maintenant quatre des événements de tennis les plus importants au monde, en faisant le pont entre le sport, le mode de vie et les innovations en objets connectés directement aux consommateurs et aux fans du monde entier.

Pour en savoir plus sur Haier, visitez le site https://www.haier.com/eg/.

À propos du groupe Haier

Fondé en 1984, le groupe Haier est un fournisseur mondial de solutions d'amélioration de la vie et de transformation numérique, avec pour objectif « Plus de création pour plus d'opportunités ». L'entreprise a établi dix centres de R&D, 35 parcs industriels et 173 centres de fabrication, atteignant un chiffre d'affaires mondial de 59,8 milliards USD en 2025. Haier a été classé dans le Kantar BrandZ Top 100 des marques mondiales les plus valorisées pendant huit années consécutives. De plus, Haier a occupé la première place 1 du palmarès Euromonitor Global Major Appliances Brand pendant 17 années consécutives. Haier regroupe huit sociétés cotées en bourse. Sa filiale Haier Smart Home est présente dans le classement Fortune Global 500 et dans le palmarès Fortune des sociétés les plus admirées.

*Source : Euromonitor International Limited ; Consumer Appliances 2026 Edition ; % de part unitaire, données sur les ventes de 2025

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SOURCE Haier Group

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