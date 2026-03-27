PARIS, 27 mars 2026 /CNW/ - Fidèle à son engagement de longue date envers le marché européen, Haier, leader mondial des écosystèmes IdO axés sur des expériences haut de gamme pour les consommateurs, rassemble ses partenaires internationaux, ses clients et les médias du monde entier lors du « Champions Meeting », un événement exclusif tenu à Paris. Organisé entre les stades emblématiques de Roland-Garros et du Paris Saint-Germain, cet événement représente une étape importante dans le développement mondial de Haier. Il met de l'avant la vision de la marque pour un mode de vie intelligent et personnalisé, tout en renforçant son engagement à offrir des « expériences numéro un » aux consommateurs en Europe et ailleurs.

Haier célèbre l'excellence à Paris avec sa nouvelle gamme de produits pour la maison connectée (PRNewsfoto/Haier Group) Les dernières innovations de Haier s'adaptent aux habitudes des utilisateurs pour offrir des performances de haut niveau (PRNewsfoto/Haier Group)

Plus qu'une simple présentation de produits, le Champions Meeting rassemble l'écosystème international de Haier dans deux lieux mythiques symbolisant l'ambition, l'excellence et la performance -- des valeurs qui reflètent la philosophie de la marque, centrée sur l'innovation continue. Du divertissement à domicile haut de gamme à la conservation des aliments, en passant par l'entretien des vêtements, la cuisine, le lavage de la vaisselle et le nettoyage des sols, Haier présente une nouvelle génération de solutions innovantes intégrant l'intelligence artificielle, des capteurs avancés et un design de pointe.

« Être numéro un ne veut pas seulement dire être leader du marché; notre objectif est d'améliorer constamment la façon dont les gens vivent leur quotidien à la maison », a déclaré Neil Tunstall, président-directeur général de Haier Europe. « Grâce à notre philosophie "Zero Distance to Consumer", nous transformons les observations du quotidien en technologies intelligentes capables de s'adapter, d'apprendre et d'offrir des expériences toujours plus intuitives, personnalisées et enrichissantes. »

Francesco Di Valentin, directeur commercial de Haier Europe, a ajouté : « Nos partenariats avec le monde du sport reflètent la même recherche d'excellence qui guide notre innovation. Des événements comme le Champions Meeting nous permettent d'échanger directement avec nos clients et partenaires dans des environnements inspirants, tout en mettant en valeur la solidité de notre offre et la valeur de notre écosystème. »

En s'ajustant aux habitudes des utilisateurs pour offrir des performances optimales, les plus récentes innovations de Haier reposent sur trois piliers essentiels qui répondent aux besoins de la vie moderne :

Intelligence propulsée par l'IA

Les plus récents produits vedettes de Haier intègrent une IA avancée afin d'offrir des performances plus intelligentes et personnalisées. La gamme de téléviseurs intelligents 2026 (32 à 115 pouces) intègre l'architecture Homey AI exclusive à Haier, combinée aux technologies Mini LED, QD-Mini LED, OLED, QLED et LED, pour une expérience visuelle immersive adaptée aux films, au sport et aux jeux vidéo. Les réfrigérateurs de la collection Horizon, avec une capacité pouvant atteindre 700 litres, proposent une conservation intelligente grâce à NutriBank, Active Fresh Zone et au système AI Food Care. La série de laveuses Vision 15 intègre les technologies AI Vision Sense, AI Power Sense et AI Memory, permettant un entretien précis des tissus qui s'adapte aux habitudes de l'utilisateur.

Des expériences centrées sur l'humain

Conçues pour simplifier le quotidien, ces solutions combinent une IA intuitive à des fonctionnalités bien pensées. Les fours à vapeur de la série ID, équipés du cadre d'IA Bionicook, analysent et optimisent les processus de cuisson pour des résultats constants et remarquables. Marquant l'entrée de Haier dans le domaine du nettoyage des sols, la gamme I-Pro Clean comprend des lave-planchers, des aspirateurs sans fil et des robots aspirateurs. Le modèle I-Pro Clean Z5 de la série 5 se démarque par son système innovant à double rouleau, qui capte efficacement la saleté tout en réduisant le nombre de passages, les traces et le temps de séchage.

Solutions écoénergétiques

Conformes aux attentes européennes en matière de durabilité, ces innovations optimisent l'utilisation des ressources sans compromettre les performances. La laveuse révolutionnaire MultiWash est équipée de trois tambours indépendants, permettant de laver simultanément différentes charges avec des programmes, températures et cycles distincts, afin d'économiser temps et énergie tout en assurant un soin adapté à chaque type de vêtement. Les lave-vaisselle I-Pro Shine Series 7 Biovitae établissent une nouvelle norme en matière d'hygiène grâce à une technologie brevetée de lumière visible à longueurs d'onde multiples qui élimine 99,99 % des bactéries (certifié Eurofins). Des systèmes hydrauliques avancés, incluant le bras H-Spray et le Cutlery Shine Plus, améliorent davantage l'efficacité du nettoyage tout en optimisant la consommation d'eau et d'énergie pour des résultats impeccables.

Depuis son arrivée sur le marché européen dans les années 1990, Haier n'a cessé d'étendre sa présence et est maintenant active dans plus de 45 marchés à travers l'Europe. Le rassemblement à Paris représente une étape importante de son parcours mondial, soulignant une excellence partagée et réaffirmant son ambition de diriger l'évolution de la maison intelligente à l'échelle internationale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.haier.com/global/.

À propos du groupe Haier

Fondé en 1984, le groupe Haier est un fournisseur mondial de premier plan de solutions pour améliorer le quotidien et soutenir la transformation numérique, avec pour devise « Plus de création, plus de possibilités ». Grâce à des technologies avancées, un design haut de gamme et des expériences personnalisées, Haier offre une vaste gamme de solutions connectées dans les domaines du lavage, de la réfrigération, de la cuisson et du traitement de l'air. Haier a été classée première marque mondiale dans le secteur des gros appareils électroménagers pour une 17e année consécutive, selon Euromonitor International.

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SOURCE Haier Group

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