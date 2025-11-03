Semaine des technologues : une expertise essentielle au cœur des soins

LONGUEUIL, QC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Du 2 au 8 novembre, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des service sociaux (APTS) souligne l'édition 2025 de la Semaine des technologues, une occasion de mettre en lumière le travail indispensable de personnes de cœur disposant d'une expertise unique en imagerie médicale, médecine nucléaire, électrophysiologie médicale et radio-oncologie.

« Pour recruter et retenir le personnel afin d'offrir les meilleurs soins possibles dans notre réseau public, il faut reconnaître la valeur du travail des technologues. Que ce soit pour une échographie de grossesse, dépister un cancer ou des problèmes cardiaques, ou encore pour assurer des traitements de radiothérapie, notre engagement fait une réelle différence pour offrir des services accessibles et de qualité aux usager•ère•s. Il est temps que notre rôle soit pleinement reconnu », fait valoir Robert Comeau, président de l'APTS et technologue en imagerie médicale.

Ces professionnel•le•s jouent en effet un rôle crucial dans le diagnostic, le traitement et le suivi des usager•ère•s. Leur savoir-faire est au cœur de l'offre de soins du réseau public et leur contribution mérite d'être pleinement reconnue.

À cette occasion, l'APTS rappelle que l'amélioration des conditions d'exercice des technologues est essentielle pour garantir des services accessibles et de qualité. Cela passe par :

la valorisation de leurs professions et le développement de la relève, pour mieux attirer et retenir leur expertise dans un contexte de pénurie;

des horaires humains, qui permettent aux technologues de travailler dans des conditions respectueuses de leur santé, de leurs responsabilités familiales et de leur engagement professionnel, incluant les gardes, les quarts de travail atypiques et les stages;

la reconnaissance de leur contribution aux soins critiques, par l'octroi de primes adaptées à la réalité de leur travail.

Reconnaître les technologues, c'est investir dans l'accessibilité ainsi que la qualité de soins et de services de pointe. En cette semaine qui leur est dédiée, l'APTS réaffirme son engagement à faire entendre leur voix et à obtenir les conditions qu'il•elle•s méritent.

À propos de l'APTS

L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 68 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Pour renseignements : Maxime Clément, Conseiller aux communications et aux relations publiques, Cell. : 514 792-0481