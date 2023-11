Semaine des professionnelles et des professionnels de l'éducation - Des expertises au service des élèves

QUÉBEC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine des professionnelles et des professionnels de l'éducation, laquelle se tient du 20 au 24 novembre sous le thème « Toujours près, toujours pros - Changer le monde un élève à la fois », la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) tient à saluer le travail des membres du personnel professionnel du réseau scolaire public dont l'expertise contribue à soutenir la réussite éducative de nos élèves.

« Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement les 11 000 professionnelles et professionnels qui offrent quotidiennement des services d'aide et d'accompagnement, de soutien pédagogique et administratif tant aux élèves qu'à leurs parents. De fait, les services qu'ils dispensent sont déployés par plus de 30 professions et constituent une plus-value pour l'éducation publique. Leurs interventions et leurs approches sont adaptées aux besoins des élèves, des parents, de leurs collègues et des partenaires. Je salue le professionnalisme, la bienveillance et l'engagement dont font preuve les professionnelles et les professionnels en éducation. », a déclaré madame Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

