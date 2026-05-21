Semaine des poissons et des fruits de mer du Québec - Célébrer la diversité des produits marins d'ici

QUÉBEC, le 21 mai 2026 /CNW/ - La Semaine des poissons et des fruits de mer du Québec débute ce jeudi 21 mai, et plusieurs restaurateurs en profiteront pour mettre en valeur les produits aquatiques d'ici dans leurs menus.

Jusqu'au 30 mai, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, et l'adjoint gouvernemental aux pêches et député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, invitent la population à y participer en grand nombre afin de découvrir toute la diversité et la richesse de ces produits.

Organisée en collaboration avec Aliments du Québec, cette semaine a pour objectif de faire connaître aux consommateurs les différentes espèces pêchées et élevées au Québec, en vue de les encourager à en consommer davantage et à les intégrer dans leurs habitudes alimentaires.

Citations

« Au Québec, on est chanceux : nos eaux nous offrent des produits marins d'une grande qualité. Pendant cette semaine thématique, j'invite les Québécois à découvrir les poissons et les fruits de mer d'ici, que ce soit à la maison avec les recettes proposées ou dans les restaurants participants. En faisant une place aux produits marins d'ici dans nos assiettes, on soutient nos pêcheurs, nos aquaculteurs et nos transformateurs tout en contribuant à renforcer notre autonomie alimentaire. Bonne dégustation! »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Nos poissons et fruits de mer d'ici portent le savoir-faire des pêcheurs et des transformateurs de nos régions côtières. Grâce à leur engagement, des produits de grande qualité se retrouvent dans nos assiettes et contribuent à la force de notre secteur bioalimentaire. Profitez de la Semaine des poissons et des fruits de mer du Québec pour intégrer davantage de produits marins d'ici à votre alimentation. C'est un choix gagnant pour notre santé, pour notre économie et pour l'avenir de nos communautés maritimes. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« La Semaine des poissons et des fruits de mer du Québec est une invitation à célébrer la qualité et le savoir-faire derrière nos produits marins locaux. En les mettant de l'avant avec des repères clairs comme les marques de certification d'Aliments du Québec, nous aidons les consommateurs à faire des choix éclairés, qu'il s'agisse de produits frais, transformés ou cuisinés ici. Faire rayonner notre offre marine et valoriser ceux qui la portent avec fierté est au cœur même de notre mission. »

Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec

Faits saillants

Plusieurs poissons et fruits de mer du Québec sont identifiés aux différents points de vente : La provenance de nombreuses espèces est vérifiée par Aliments du Québec. Les homards pêchés en Gaspésie portent sur l'une de leurs pinces un élastique avec un médaillon qui permet aux consommateurs de connaître leur origine exacte. Le poissonnier peut vous indiquer la provenance de ses produits.

Voici quelques conseils pour repérer les poissons et fruits de mer du Québec : En saison, surveillez les arrivages de produits frais. Demandez au poissonnier la provenance des produits. Cherchez les logos Aliments du Québec.

Certains produits transformés sont offerts toute l'année, entre autres : algue, buccin, crabe des neiges, crevette nordique, sébaste, esturgeon, flétan de l'Atlantique, flétan du Groenland, homard, mactre d'Amérique, mactre de Stimpson, omble chevalier, pétoncle et truite arc-en-ciel.

Liens connexes

Pour découvrir la grande variété de poissons et de fruits de mer du Québec, s'inspirer de délicieuses recettes ou surveiller les arrivages : Pêchés ici, mangés ici

Pour connaître les restaurateurs participants et plus encore : Aliments du Québec

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source: Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]