Semaine des enseignantes et enseignants - Vous êtes essentiels

QUÉBEC, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) souligne avec respect et gratitude la Semaine des enseignantes et enseignants, au milieu de cette année scolaire difficile pour toutes et tous.

« Merci à tous les enseignantes et enseignants du réseau public, qui sont des alliés de tous les jours pour les parents partout au Québec. Cette année tout particulièrement, les communications entre l'école et la maison sont primordiales pour assurer une coéducation saine pour les élèves. J'invite tous les parents à remercier les professeurs de leurs enfants pour leur travail et leur passion qui apportent tellement à nos jeunes! », lance le président de la FCPQ, Kévin Roy.

La valorisation du travail des enseignantes et enseignants est une des grandes préoccupations des parents engagés dans le milieu scolaire et est un des facteurs déterminants de la réussite des élèves. Bonne semaine!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents de la majorité des centres de services scolaires et de commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

