Semaine des enseignantes et des enseignants - En éducation, chaque rôle est principal

QUÉBEC, le 5 févr. 2024 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) est fière de souligner la Semaine des enseignantes et des enseignants, laquelle se tient du 4 au 10 février, sur le thème « En éducation, chaque rôle est principal ».

La Semaine des enseignantes et des enseignants se veut une occasion de saluer l'engagement et le professionnalisme des enseignantes et des enseignants qui œuvrent quotidiennement à soutenir la réussite éducative des élèves du Québec. Cette semaine spéciale nous invite à reconnaître et à célébrer le rôle important qu'ils jouent dans la formation et l'épanouissement des générations futures.

« Quotidiennement, c'est avec professionnalisme et bienveillance que les enseignantes et les enseignants interviennent auprès des jeunes. Ainsi, ils mettent en œuvre des pratiques éducatives qui enrichissent leur parcours scolaire, ils déploient des stratégies d'apprentissage qui répondent à leurs besoins, ils favorisent leur bien-être et soutiennent leur persévérance et leur réussite scolaires. Je les remercie sincèrement de contribuer à bâtir une génération d'élèves épanouis et bien préparés pour l'avenir. », a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ, madame Caroline Dupré.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

www.fcssq.quebec

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Source : Emilie Desbiens, Conseillère en communications, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 418-951-9892, [email protected]