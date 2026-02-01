Semaine des enseignantes et des enseignants 2026 - Merci de contribuer à la réussite éducative des élèves et au développement de notre société!

QUÉBEC, le 1er févr. 2026 /CNW/ - La 32e édition de la Semaine des enseignantes et des enseignants se tiendra du 1er au 7 février 2026. La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) profite de l'occasion pour exprimer sa reconnaissance envers le personnel enseignant. Leur engagement favorise la réussite des élèves et le développement de leur plein potentiel.

« Je salue le travail essentiel des enseignantes et des enseignants qui sont pleinement engagés dans la réussite des élèves. Leur bienveillance et leur détermination laissent une empreinte durable dans la vie des élèves qui leur permettent de réaliser leurs rêves et leurs aspirations. Merci de soutenir la persévérance scolaire et de guider la relève vers un avenir prometteur », déclare M. Dominique Robert, président-directeur général de la FCSSQ.

