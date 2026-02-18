22e édition des Journées de la persévérance scolaire - La persévérance scolaire au cœur de la réussite éducative

QUÉBEC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec souligne la 22e édition des Journées de la persévérance scolaire (JSP) qui se déroulent sous le thème : « La persévérance, ça mène loin ». Les JSP rappellent l'importance des actions concrètes pour soutenir et encourager les jeunes et les adultes à persévérer dans leur parcours scolaire. Chaque geste de soutien peut devenir une source de motivation pour les élèves de tout âge.

« Derrière chaque élève qui persévère, il y a une main tendue, un regard bienveillant, un mot qui arrive au bon moment. Nous avons tous un rôle déterminant dans la réussite des élèves. La valorisation des efforts, le soutien et l'encadrement sont tous des leviers importants pour favoriser la persévérance scolaire. Chaque geste peut changer le cours des choses et faire une différence », déclare M. Dominique Robert, président-directeur général de la FCSSQ.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

