Consultations prébudgétaires 2026-2027 - Financer des services éducatifs de qualité pour l'avenir des élèves

QUÉBEC, le 17 janv. 2026 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) a déposé son mémoire sur les consultations prébudgétaires 2026-2027 au ministère des Finances du Québec. Dans ce document, la FCSSQ présente des recommandations visant à assurer un financement prévisible et stable pour soutenir la mission du réseau public d'éducation. Les priorités portent notamment sur les services aux élèves, la réforme des mécanismes administratifs, la rénovation des infrastructures scolaires, la cybersécurité et le rôle de la formation professionnelle dans le développement économique des régions.

« Les élèves du Québec seront les premiers à profiter d'un financement qui couvre l'ensemble des dépenses nécessaires au réseau de l'éducation. Par ailleurs, les centres de services scolaires sont parmi les organismes publics les plus performants. Un financement inférieur au coût réel aura des impacts sur les services aux élèves. Avec un réseau d'éducation financé à la hauteur d'un service public de qualité, c'est tout le Québec qui y gagnera. » a déclaré M. Dominique Robert, président-directeur général de la Fédération des centres de services scolaires du Québec.

Le Québec est aujourd'hui confronté à des défis économiques et financiers majeurs. Les sommes consacrées annuellement à l'éducation sont considérables, mais les besoins pour offrir des services de qualité à plus d'un million d'élèves le sont également. Actuellement, les centres de services scolaires participent à l'effort budgétaire et ils tentent d'atténuer les impacts sur les services aux élèves. Néanmoins, en considérant le cumul des compressions budgétaires, l'inflation et l'augmentation de la masse salariale, les répercussions seront plus importantes.

Pour découvrir les constats et les recommandations de la FCSSQ, consultez le mémoire : https://www.fcssq.quebec/publications/memoires.

