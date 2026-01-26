Campagne de sécurité en transport scolaire M'as-tu vu? Ensemble pour des trajets scolaires sécuritaires

QUÉBEC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - La 38e édition de la campagne M'as-tu vu? se tiendra du 26 janvier au 6 février prochains. Elle vise à renforcer l'adoption de comportements sécuritaires en présence d'autobus scolaires. Plus de 10 000 autobus transportent matin et soir près de 600 000 élèves sur les routes du Québec. Avec autant de jeunes à bord, la vigilance et le respect des règles de sécurité sont primordiaux. Un accident est si vite arrivé!

« La sécurité des élèves est une priorité. La patience, la courtoisie et le respect de la signalisation routière sont des incontournables en tout temps sur nos routes, particulièrement aux abords des zones scolaires. La sécurité routière aux abords des écoles, c'est l'affaire de tous! Je remercie la Fédération des transporteurs par autobus pour leur contribution à sensibiliser la population à la sécurité des élèves dans leurs déplacements depuis 1988 », souligne M. Dominique Robert, président-directeur général de la Fédération des centres de services scolaires du Québec.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

