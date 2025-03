Semaine de prévention de la violence et de l'intimidation - Renforcer le respect et le civisme dans nos écoles

QUÉBEC, le 17 mars 2025 /CNW/ - La première édition de la Semaine de prévention de la violence et de l'intimidation se tiendra du 17 au 21 mars prochain. Sur le thème « Renforcer le respect et le civisme dans nos écoles », le ministère de l'Éducation (MEQ) souhaite ainsi sensibiliser et mobiliser la communauté scolaire autour de cet enjeu crucial. Cette initiative a pour objectif de favoriser le développement de relations interpersonnelles harmonieuses et respectueuses ainsi que l'adoption de comportements empreints de civisme qui contribuent au bien-être du personnel et des élèves. Une programmation quotidienne a été conçue par le MEQ afin de susciter des réflexions et d'optimiser les mesures de prévention. Tout au long de la semaine, le thème du jour sera abordé à travers des fiches d'activités, des balados, des capsules et des webinaires.

« La violence en milieu scolaire est un phénomène complexe qui mérite une sensibilisation accrue et le déploiement d'efforts constants de prévention afin de mobiliser l'ensemble des acteurs du milieu de l'éducation et de la communauté. Nous sommes convaincus que les activités et les outils diffusés dans le cadre de cette semaine thématique offriront aux élèves, leurs parents et au personnel des centres de services scolaires de précieux moments d'échanges. Toutes les actions destinées à la prévention de la violence et de l'intimidation permettront d'évoluer dans un environnement scolaire sain, épanouissant et sécuritaire pour ainsi améliorer leur qualité de vie, leur bien-être et leur réussite éducative. », a souligné M. Dominique Robert, président-directeur général de la Fédération des centres de services scolaires du Québec.

Cette semaine de prévention s'inscrit dans les actions prévues au Plan de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles 2023-2028. Vous pouvez consulter la programmation détaillée sur le site du gouvernement du Québec à l'adresse suivante :

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/ressources-outils-reseau-scolaire/sante-bien-etre-jeunes/prevention-violence-intimidation-ecoles/semaine

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

www.fcssq.quebec

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Source : Camille Robitaille-Marchand, conseillère aux communications et aux événements, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 418 651-3220 • [email protected]