TORONTO, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les outils et services de santé numériques procurent d'immenses avantages aux Canadiens, aux cliniciens et à notre réseau de la santé; c'est pourquoi Inforoute Santé du Canada (Inforoute) invite les patients, les membres de leur famille, leurs proches aidants, les cliniciens, les organisations de la santé, l'industrie, le gouvernement et d'autres organisations à se joindre, du 14 au 20 novembre prochains, aux célébrations de la Semaine de la santé numérique.

Voici seulement quelques exemples des progrès que nous avons récemment accomplis ensemble :

Nous avons rapidement créé des programmes de soins virtuels afin de préserver la santé des Canadiens durant la pandémie

Nous avons aidé les cliniciens à passer aux soins virtuels en leur proposant un programme de gestion du changement

Nous avons lancé un programme de littératie en santé numérique pour amener les Canadiens à bien comprendre les soins virtuels et à savoir comment en obtenir

Nous avons amélioré la sécurité et la commodité de tout le processus d'ordonnance grâce au service d'ordonnances électroniques PrescripTIon MC , maintenant offert dans six provinces

, maintenant offert dans six provinces Nous avons accéléré les activités d'approvisionnement et les avons rendues plus efficientes en mettant en place une formule permettant à plusieurs provinces et territoires de préqualifier des fournisseurs de solutions de consultation virtuelle et de télésurveillance des patients

Nous avons fait progresser l'interopérabilité des systèmes de santé en franchissant l'importante étape des spécifications du Résumé de dossier du patient, qui permettra éventuellement aux provinces et aux territoires participants d'échanger de l'information sur les patients de façon normalisée

Vous pouvez participer à la Semaine de la santé numérique de bien des façons, par exemple :

En vous joignant à la discussion de la séance de clavardage #HCLDR , le 15 novembre, de 20 h 30 à 21 h 30 HE à l'aide du mot-clic #HCLDR

, à l'aide du mot-clic #HCLDR En partageant des messages sur les réseaux sociaux, grâce à notre trousse d'outils

En tweetant #PensezSantéNumérique

Et, surtout, en assistant à la Conférence du Partenariat d'Inforoute, les 15 et 16 novembre prochains, à Montréal. Les conférenciers en vedette seront :

L'honorable Jean-Yves Duclos , ministre de la Santé, gouvernement du Canada

, ministre de la Santé, gouvernement du Le D r Alika Lafontaine , président, Association médicale canadienne

, président, Association médicale canadienne La D re Chika Stacy Oriuwa, médecin résidente en psychiatrie à l'Université de Toronto et parmi les chefs de file de la prochaine génération choisis par le magazine TIME en 2021

Chika Stacy Oriuwa, médecin résidente en psychiatrie à l'Université de et parmi les chefs de file de la prochaine génération choisis par le magazine en 2021 Steven Posnack , coordonnateur national adjoint de la technologie de l'information sur la santé de l'Office of the National Coordinator for Health IT (ONC) des États-Unis

Téléchargez le programme complet de la Conférence, puis inscrivez-vous afin d'y assister.

Si votre organisation prévoit célébrer la Semaine de la santé numérique, veuillez nous en informer pour que nous puissions l'inclure sur notre page Web .

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé, et nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients afin de rendre les soins de santé plus numériques. Nous mettons tout en œuvre pour que les Canadiens puissent, en ligne, consulter l'information sur leur santé, prendre des rendez-vous médicaux, voir les résultats de leurs analyses de laboratoire, obtenir des ordonnances et accéder à d'autres services de santé virtuels. Nous collaborons avec nos partenaires en vue de transformer le réseau de la santé, car nous savons que les solutions numériques peuvent être aussi transformatrices pour les soins de santé qu'elles le sont dans d'autres aspects de votre vie. Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez-nous en ligne au infoway-inforoute.ca/fr

