Semaine de la santé numérique 2019 : Joignez-vous aux célébrations!

TORONTO, le 7 nov. 2019 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) invite les Canadiens à participer à la Semaine de la santé numérique 2019 pour célébrer les succès de la transformation des soins grâce aux outils de santé numériques au pays. Il s'agit de la sixième édition de cette semaine de sensibilisation reconnue à l'échelle nationale, qui coïncidera cette année encore avec la Conférence du Partenariat d'Inforoute (les 12 et 13 novembre à Ottawa).

« La Semaine de la santé numérique est l'occasion rêvée de reconnaître et de célébrer nos réalisations collectives en santé numérique et de faire de la sensibilisation au sujet de la valeur des innovations numériques et des avantages qu'elles procurent au réseau canadien de la santé, précise Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. En plus d'en avoir retiré jusqu'ici des avantages économiques évalués à plus de 30 milliards de dollars, les Canadiens voient s'améliorer, en raison de la santé numérique, les résultats des interventions en santé grâce à de l'information plus exacte, à des communications plus éclairées entre les patients et les professionnels de la santé, à un renouvellement plus rapide de leurs ordonnances et à une meilleure prise en charge personnelle de leurs affections médicales. »

La Semaine de la santé numérique fait maintenant partie du programme ACCÈS 2022, un mouvement social visant à amener les gens à s'unir pour créer un réseau de la santé moderne, digne du 21e siècle, où tous pourront accéder à leur information médicale personnelle et à des outils et services de santé numériques en tout temps, de partout et à l'aide de l'appareil de leur choix.

« Nous invitons tous les intéressés - y compris des patients, des proches aidants, des cliniciens, des membres de l'industrie, des innovateurs et des organisations de la santé - à se joindre au mouvement afin de bâtir ensemble le réseau de la santé auquel nous rêvons tous », ajoute M. Green.

Une fois encore, des dizaines d'organisations participent aux activités de la Semaine de la santé numérique. Voici certains des événements prévus au cours de la semaine :

Séance de clavardage sur Twitter de #HCLDR -- Joignez-vous à la conversation le mardi 12 novembre de 20 h 30 à 21 h 30 HE à l'aide des mots-clics #HCLDR et #ThinkDigitalHealth

Conférence du Partenariat d'Inforoute 2019 -- Connectez-vous aux leaders canadiens en santé numérique et à des experts du monde entier les 12 et 13 novembre à Ottawa

Médias sociaux -- Participez à la conversation en utilisant les mots-clics #pensezsanténumérique et #ThinkDigitalHealth.

Visitez https://access2022.ca/fr/section/semaine-de-la-sante-numerique pour tous les détails et pour savoir quoi d'autre est prévu.

À propos de la Semaine de la santé numérique

La Semaine de la santé numérique (du 11 au 17 novembre 2019) a été créée par de grandes organisations de soins de santé pour célébrer la façon dont la santé numérique transforme les soins de santé partout au pays ainsi que pour faire connaître la valeur et les avantages de la santé numérique à tous les Canadiens.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle contribue à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez www.inforoute.ca.

Organisations participantes

Les organisations de la santé suivantes soutiennent ACCÈS 2022 et la Semaine de la santé numérique :

