Un nouveau sondage d'EY révèle que le leadership empathique peut stimuler l'enthousiasme, augmenter la productivité et promouvoir l'inclusivité

38 % des personnes qui ne se sentent pas mobilisées au travail affirment que la priorité n'est pas donnée à leur bien-être

55 % des répondants ont déjà quitté un emploi parce que l'employeur n'accordait pas d'importance à leur bien-être

88 % des répondants indiquent que l'empathie est essentielle pour favoriser un milieu de travail plus inclusif

MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - Le sondage d'EY sur l'empathie en milieu de travail révèle que 38 % des employés canadiens estiment que la priorité n'est pas donnée à leurs besoins personnels et à leur bien-être au travail, et que 31 % d'entre eux affirment que leur entreprise ne se concentre pas suffisamment sur la création d'un sentiment d'appartenance. Or, le leadership empathique pourrait être le secret pour améliorer l'engagement, alors que 89 % des répondants reconnaissent que le fait de diriger avec empathie contribue à la hausse de la satisfaction au travail.

« La santé physique et la sécurité sont au cœur de nombreuses conversations, toutefois le discours doit évoluer de manière à inclure davantage le bien-être psychologique, explique Andrea Wolfson, associée, Services consultatifs, Gens, EY Canada. C'est particulièrement important dans un marché des talents tendu où les travailleurs veulent sentir que leurs besoins -- tant personnels que professionnels -- sont entendus, compris et pris en compte par leurs dirigeants. »

Les avantages de diriger avec empathie

La majorité des employés (91 %) mentionne que l'empathie en milieu de travail est importante, indiquant du même fait qu'elle peut contribuer à l'amélioration du leadership et à l'établissement de liens de confiance plus forts au sein des équipes. Il existe aussi des avantages tangibles pour les entreprises. En effet, plus des trois quarts des répondants mentionnent être plus productifs, efficaces et créatifs lorsqu'ils ressentent de l'empathie mutuelle.

Par ailleurs, le sondage d'EY révèle que 87 % des employés estiment que les leaders qui font preuve d'empathie véritable peuvent avoir une influence positive sur la santé mentale et sur le bien-être général des employés, et 88 % des répondants affirment que l'empathie est essentielle à l'émergence d'un milieu de travail plus inclusif. À un point tel que 55 % des employés ont déjà quitté un emploi parce que leur employeur n'accordait pas d'importance à leur bien-être - ce pourcentage étant encore plus élevé chez les employés de la génération Z (65 %).

L'évolution de l'empathie en milieu de travail

Les Canadiens ont l'impression que leur employeur tient un discours, mais qu'il ne passe pas nécessairement toujours à l'action. Près de la moitié (46 %) des employés estiment que les efforts déployés par leur employeur pour faire preuve d'empathie à leur égard ne sont pas sincères, les hommes (50 %) étant plus enclins à être de cet avis que les femmes (42 %).

« Pour apporter des changements significatifs, les organisations doivent adopter une approche centrée sur l'humain dans le cadre d'un leadership empathique, ajoute Mme Wolfson. Et ce n'est pas tout. L'empathie en tant que style de gestion doit être récompensée, et ce, à tous les échelons, dans la même optique que la productivité et la rentabilité doivent être prises en compte pour créer une incidence durable. »

L'empathie en pratique

Les problèmes de santé mentale ont touché les Canadiens comme jamais auparavant avec la pandémie. Bien que de nombreuses entreprises se soient efforcées de fournir de l'aide supplémentaire au cours de cette période, EY avait déjà mis en place des mesures de soutien à la santé mentale de premier plan pour ses employés bien avant la COVID-19. La Société est fière d'être l'une des premières organisations au Canada à offrir une garantie annuelle de 5 000 $ au titre de la santé mentale à tous les membres de son personnel et à leurs personnes à charge admissibles. À cela s'ajoutent un remboursement de frais liés au bien-être de 1 000 $, des soins de santé virtuels sur demande, une thérapie cognitive comportementale numérique guidée et un programme d'aide aux employés et à la famille servant à obtenir des services d'assistance confidentiels portant sur les questions parentales, la conciliation travail-famille, les problèmes touchant les jeunes et plus encore.

« En plus d'offrir de bons outils et avantages, le fait de diriger en pensant d'abord aux gens permet à tous de tirer le meilleur d'eux-mêmes et d'aider les autres à faire de même », explique Massimo Marinelli, associé directeur, Talents, EY Canada. Par exemple, pour encourager nos gens à se reposer, à récupérer et à se ressourcer, nous avons prolongé les longues fins de semaine de la fête des Patriotes en mai et de l'Action de grâces en octobre, ce qui procure à tous nos gens un jour de congé payé supplémentaire en plus des longues fins de semaine. »

La Société ferme également ses bureaux au cours de la semaine entre Noël et le jour de l'An permettant ainsi à ses employés de prendre une pause collective bien méritée. Elle offre aussi des programmes de vacances prolongées et de congés sabbatiques qui permettent aux membres de son personnel d'avoir accès à des congés supplémentaires en plus de leurs droits à vacances, des congés mobiles personnels, d'un nombre illimité de jours de congé de maladie et des jours fériés.

Découvrez comment EY donne à ses gens les moyens d'être entièrement eux-mêmes au travail et voyez certains d'entre eux témoigner de leur sentiment d'appartenance au : ey.com/fr_ca/corporate-responsibility/equity.

