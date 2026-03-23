Semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles - As-tu le droit? : une semaine pour responsabiliser les jeunes par rapport à leurs gestes

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 23 mars 2026 /CNW/ - La ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, estime que le temps est venu d'avoir une conversation avec les élèves du Québec sur les conséquences des comportements répréhensibles à l'école. C'est ce à quoi sera consacrée la Semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation à l'école, du 23 au 27 mars, sur le thème As-tu le droit?.

« Quand on vit en société, il y a des règles, des limites. L'école ne peut pas devenir un endroit où tout est permis sous prétexte qu'on est en apprentissage. On doit revenir à la base, expliquer aux jeunes en quoi consiste la loi et leur rappeler qu'elle s'applique à tout le monde, même à l'école », insiste la ministre LeBel.

Pour ce faire, plusieurs outils sont proposés au réseau afin d'aborder avec les élèves les notions de limites à ne pas franchir et de conséquences. La violence et l'intimidation entre élèves et envers le personnel scolaire ainsi que la cyberintimidation seront notamment abordées.

Le ministère de l'Éducation a collaboré avec Éducaloi pour élaborer un atelier de vulgarisation qui sera donné par la ministre LeBel ce lundi, dans une école de la Mauricie. Cet atelier est également rendu disponible pour que les enseignants puissent l'offrir dans leur classe à travers le Québec. « On doit tous prendre conscience que nos droits s'accompagnent de responsabilités civiles, quel que soit notre âge », ajoute-t-elle.

De plus, dès aujourd'hui, deux vidéos réalisées en collaboration avec la Sûreté du Québec seront diffusées sur les réseaux sociaux pour marteler le message de responsabilisation de la campagne. « L'école ne peut pas, à elle seule, apprendre le savoir-être à tous les enfants du Québec, puisqu'il est le reflet du milieu dans lequel ils grandissent. Cependant, avec cette semaine thématique, on se donne des outils supplémentaires pour contrer le phénomène de la violence et de l'intimidation », conclut-elle.

Faits saillants :

Cette semaine thématique s'inscrit dans le Plan de prévention de la violence et de l'intimidation à l'école 2023-2028.

Elle vise à créer un moment de réflexion permettant de renforcer le bien-être et la sécurité dans les écoles.

Dans le but d'accompagner le milieu, des fiches informatives et des activités adaptées aux niveaux scolaires ont été préparées, dont certaines en collaboration avec Éducaloi, et mises à la disposition du réseau sur Québec.ca. Chaque établissement pourra les utiliser et les adapter selon sa réalité.

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Pour en savoir plus sur la Semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles et pour consulter les nombreux outils et ressources disponibles sur diverses plateformes :

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Éducation

Source : Marylène Le Houillier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, 819 383-6625, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieurrelations, [email protected]