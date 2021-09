Semaine de la municipalité 2021 - L'UMQ explique les élections municipales aux jeunes de 7 à 14 ans

MONTRÉAL, le 12 sept. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de l'édition 2021 de la Semaine de la municipalité, qui se déroule du 12 au 18 septembre, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) est fière de lancer un dossier d'information à l'intention des enfants et des adolescents visant à mieux comprendre les élections municipales et le fonctionnement des municipalités.

Réalisé en collaboration avec le journal d'actualité Le Curieux, cet outil accessible et ludique, destiné aux jeunes âgés de 7 à 14 ans, vise entre autres à expliquer de façon simple et imagée ce qu'est une municipalité, comment se déroulent les élections municipales et quel est le rôle des élues et élus. Ce cahier de neuf pages, disponible gratuitement en format numérique sur le site Internet de l'UMQ, peut facilement être imprimé et utilisé dans un contexte pédagogique, notamment dans les écoles et les bibliothèques publiques.

« Les jeunes de partout au Québec ont désormais à leur disposition une ressource additionnelle pour découvrir ce que fait concrètement leur municipalité, tout en les sensibilisant déjà à l'importance de la participation à la vie démocratique locale. Je félicite Le Curieux pour cette initiative et j'invite l'ensemble du réseau scolaire et des bibliothèques municipales au Québec à rendre ce document accessible auprès de leurs jeunes clientèles », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

« Ce dossier original et pédagogique s'inscrit tout à fait dans les efforts déployés au cours des dernières années par la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ, pour susciter dès le plus jeune âge, un intérêt pour le palier local. On le sait, la participation électorale des jeunes aux élections municipales et leur représentation au sein des conseils municipaux demeurent des défis constants. Démontrer l'importance des municipalités pour inciter les enfants et les adolescents à s'impliquer au sein de leur communauté permet donc de semer les graines durables en faveur de l'engagement citoyen », a ajouté le président de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ et conseiller d'arrondissement de l'arrondissement de Lachine à Montréal, monsieur Younes Boukala.

Soulignons que cette nouvelle initiative s'ajoute à plusieurs autres mises de l'avant par l'Union et ses membres en faveur d'une présence accrue des jeunes de 18 à 35 ans sur la scène municipale. En mai dernier, l'UMQ a notamment lancé la campagne « Ose le municipal », une initiative pour inciter les jeunes à se porter candidats en politique municipale, en mettant notamment à leur disposition une vingtaine de mentors reconnus, cumulant de nombreuses années d'expérience en politique, afin de répondre à leurs questions ou de leur prodiguer des conseils.

