Semaine de la coopération - RÉUSSIR LE VIRAGE VERS LE SOUTIEN À DOMICILE PAR LA COOPÉRATION

QUÉBEC, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine de la coopération, les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) invitent tous les partenaires du soutien à domicile à se réunir enfin et à coopérer pour répondre aux besoins de la population.

Main tendue

« Tout le monde parle de soutien à domicile, mais personne ne se parle ou ne se coordonne. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il faut se doter de plans d'action concertés entre le réseau public et les partenaires, tant à l'échelle nationale que régionale. Sans objectifs communs, nous avançons à l'aveuglette et rarement dans la même direction », se désole Martin-Charles Saint-Pierre, président du Réseau de coopération des EÉSAD.

Les EÉSAD, présentes dans toutes les régions du Québec, tendent la main au réseau public et aux partenaires du milieu communautaire pour coconstruire les services à domicile de demain. Alors que la pénurie de main-d'œuvre frappe tous les secteurs et que les besoins des aînés explosent, la coopération des acteurs sera la clef de la réussite du virage réclamé par toutes et tous.

« La coopération favorise la complémentarité entre les partenaires et l'utilisation efficace de ressources limitées. Alors que les effectifs manquent partout, il faut tout mettre en œuvre pour faire intervenir la bonne personne au bon moment. Une meilleure coordination des efforts des partenaires permettrait de se donner des outils concrets pour améliorer les services, identifier et combler les manques, et innover pour mieux répondre à des situations locales », indique monsieur Saint-Pierre.

Pour la communauté, par la communauté

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) sont des initiatives de coopération citoyennes et communautaires. Ce sont des coopératives et des OBNL exploités à des fins non lucratives afin de prendre en charge collectivement des besoins non comblés par le réseau public.

Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à plus de 100 000 personnes, dont près d'un million d'heures de services d'assistance personnelle et six millions d'heures de services en aide à la vie domestique. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont près de 9 000 préposées et préposés d'aide à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin.

Si vous désirez en savoir plus sur les EÉSAD et leurs propositions, nous vous invitons à visiter notre site Web : https://chezmoipourlavie.com.

