Semaine de l'action bénévole - Merci de bénévoler!

QUÉBEC, le 24 avril 2022 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse de souligner la semaine de l'action bénévole, qui a lieu du 24 au 30 avril sous le thème « Bénévoler change la vie! ».

« J'aimerais profiter de cette semaine thématique pour remercier sincèrement les parents bénévoles engagés dans les instances de participation du milieu scolaire. Je tiens aussi à rappeler l'importance de l'engagement parental dans les écoles. Les efforts et le temps que les parents investissent bénévolement ont un impact positif et favorisent la réussite. Merci de faire la différence dans la vie de nos jeunes! », affirme Kévin Roy, président de la FCPQ.

La FCPQ est fière de représenter ces parents engagés et invite les parents d'élèves qui sont curieux d'en apprendre davantage sur les instances d'implication parentale à s'informer auprès du conseil d'établissement de leur école ou à contacter la Fédération pour en discuter.

Pour honorer les parents bénévoles engagés dans les instances de participation parentale, la FCPQ a mis sur pied un nouveau programme de reconnaissance. La première édition de la Semaine nationale de l'engagement parental en éducation aura lieu du 28 mai au 4 juin 2022 afin de valoriser l'implication parentale et de mettre en lumière les parents engagés partout au Québec. Toute l'information concernant cet événement est disponible sur notre site web.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

