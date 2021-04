Semaine de l'action bénévole - Hommage aux parents bénévoles dans le milieu scolaire

QUÉBEC, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) souligne avec fierté la Semaine de l'action bénévole, qui se tient cette année sous le thème « Bénévoler, c'est chic ».

Pendant la dernière année, les parents bénévoles engagés dans les instances de participation du milieu scolaire ont dû adapter leurs activités et leurs façons de faire pour continuer leur implication à distance et pour mettre en œuvre les changements dans la Loi sur l'instruction publique.

« Je tiens à souligner l'immense travail que réalisent les parents bénévoles dans le milieu scolaire, particulièrement cette année. Merci aux parents engagés de persévérer et de montrer l'exemple aux jeunes, tout en accompagnant leurs enfants dans leur réussite. Être un parent bénévole dans le milieu scolaire, c'est parfois difficile, mais c'est aussi gratifiant, car nous pouvons compter sur notre communauté de confrères et consœurs pour échanger et se soutenir, et parce que nous savons que nous faisons une différence dans le milieu scolaire et pour la réussite et le bien-être de nos jeunes. Je lève donc mon chapeau à tous les parents bénévoles engagés partout au Québec et je réitère l'engagement de notre Fédération de porter leur voix, de les former et de les appuyer », affirme Kévin Roy, président de la FCPQ.

La Fédération est fière de représenter les parents bénévoles engagés et les encourage à partager leurs témoignages sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #18000parentsprésents.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents de la majorité des centres de services scolaires et de commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

