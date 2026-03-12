Semaine d'action contre le gaspillage alimentaire - Réduire le gaspillage alimentaire : un effort collectif de l'ensemble de la chaîne alimentaire

MONTRÉAL, le 12 mars 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine d'action contre le gaspillage alimentaire, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) dresse un bilan encourageant : trois ans après la création de son groupe d'action consacré à la lutte contre le gaspillage alimentaire, les initiatives se multiplient, les échanges s'approfondissent et les solutions concrètes progressent.

Un groupe d'action qui porte ses fruits

Mis sur pied il y a près de trois ans, ce groupe d'action réunit une diversité remarquable d'acteurs : des détaillants alimentaires, des transformateurs, des représentants de la restauration, des experts en emballage et en recherche ainsi que des partenaires gouvernementaux aux niveaux provincial et fédéral. Cette table de travail a permis de structurer les échanges, de partager les meilleures pratiques et de consulter des organisations clés, dont Banques alimentaires du Québec, l'Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire (ITEGA), le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) ainsi que des représentants du gouvernement français responsables d'initiatives de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ces rencontres enrichissent continuellement la réflexion collective et alimentent des actions de plus en plus ciblées sur le terrain.

Des initiatives en cours et à venir

Les détaillants alimentaires participent par ailleurs depuis plusieurs années au Programme de récupération en supermarchés (PRS), coordonné par Banques alimentaires du Québec, qui permet de redistribuer annuellement des quantités importantes d'aliments invendus, mais toujours propres à la consommation. En complément, le CCCD lancera prochainement avec La Transformerie un programme structuré auprès de détaillants alimentaires. Ce programme devrait permettre de tester, de co-développer et de structurer sur le terrain des pratiques concrètes et mesurables de prévention du gaspillage - pratiques opérationnelles, gestion des stocks, approvisionnement - afin que les apprentissages puissent bénéficier à l'ensemble du secteur.

L'importance de la sensibilisation

Les plus récentes données de Second Harvest mettent en lumière l'ampleur du défi : 46,5 % de toute la nourriture produite au Canada est perdue ou gaspillée, et 41,7 % de ce gaspillage pourrait être évité (ce qui représente près de 58 G$ par année). L'organisme cite la confusion autour des dates « meilleur avant » comme l'un des facteurs jouant un rôle de plus en plus important dans ce phénomène depuis cinq ans : cette confusion est responsable de 23 % du gaspillage évitable entre la transformation et l'achat, et contribue également aux 17 % de pertes alimentaires évitables qui surviennent une fois à la maison. Ces dates indiquent une qualité optimale, non une limite de sécurité alimentaire. Une meilleure compréhension de cette nuance, à elle seule, pourrait éviter que des millions d'aliments consommables soient jetés inutilement.

Le CCCD salue par ailleurs les initiatives de sensibilisation menées par RECYC-QUÉBEC, qui relance sa campagne « J'aime manger, pas gaspiller » à l'occasion de cette semaine de sensibilisation. Ces efforts viennent compléter utilement le travail déjà amorcé par l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire.

« Trois ans de travail collectif nous ont démontré une chose : quand l'ensemble de l'écosystème agroalimentaire accepte de partager ce qu'il sait - ses défis, ses apprentissages, ses bonnes pratiques -, on arrive à mieux cibler les vrais problèmes et à développer des solutions qui aient du sens sur le terrain. Nous sommes fiers de voir détaillants, transformateurs, chercheurs et gouvernements travailler ainsi côte à côte, et nous sommes convaincus que c'est cette approche qui fera vraiment avancer les choses », a déclaré Michel Rochette, Président du CCCD - Québec.

