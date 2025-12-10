Projet de loi 13 : Un pas dans la bonne direction, mais le crime dans le secteur du détail doit être priorisé

MONTRÉAL, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Bien que le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) accueille favorablement certaines avancées du projet de loi 13 visant à améliorer la sécurité publique, nous déplorons que la criminalité dans le secteur du détail - un problème de plus en plus grave dont les effets se font sentir chaque jour dans les commerces - soit absente de la proposition déposée aujourd'hui.

Nous saluons le désir du ministre d'améliorer la sécurité publique. Toutefois, le projet de loi 13 laisse de côté une réalité incontournable : les commerces du Québec font face à une criminalité croissante qui affecte directement leur personnel, leurs clients et leur capacité à opérer sereinement. Les détaillants ont exprimé à maintes reprises le besoin d'être soutenus, et ils ne se sentent toujours pas entendus.

« Le crime dans l'industrie du détail a pris une telle ampleur que l'inaction crée littéralement de nouveaux réseaux criminels. Sans mesures ciblées, sans effectifs policiers dédiés et sans stratégie d'ensemble, on laisse le crime organisé se renforcer et prospérer. Les pertes approchent déjà les 2 G$ par année au Québec, en plus des coûts énormes que les détaillants doivent assumer pour se protéger. Et malgré tous les signaux envoyés, aucun geste concret n'est prévu pour soutenir les forces policières ou moderniser les outils d'intervention. C'est préoccupant » souligne Michel Rochette, président du CCCD-Québec.

Par ailleurs, des blitz policiers soutenus par le CCCD se dérouleront dans plusieurs régions du Québec au cours des prochaines semaines, mobilisant forces de l'ordre et détaillants dans le cadre d'actions coordonnées qui donneront des résultats concrets sur le terrain. Cette collaboration opérationnelle démontre qu'il est possible d'agir efficacement lorsque tous les acteurs travaillent ensemble. Toutefois, pour endiguer réellement un fléau qui ne cesse de croître, un véritable coup de barre est indispensable à l'échelle nationale.

Pendant ce temps, ailleurs au pays, des gouvernements passent à l'action : l'Ontario a annoncé de nouvelles mesures ciblées pour lutter contre le crime dans le secteur du détail, le gouvernement fédéral prépare des initiatives visant les méfaits du crime organisé dans les commerces, et plusieurs provinces - dont le Manitoba et l'Alberta - ont mis en place des unités intégrées composées de policiers et de -détaillants. Le Québec demeure l'un des seuls endroits au pays où aucune réponse n'a encore été déployée contre le crime dans le secteur du détail, alors même que le phénomène prend de l'ampleur.

« Nous travaillerons à des propositions pour améliorer le projet de loi. Nous sommes prêts à collaborer pleinement, mais il est essentiel que le cadre législatif tienne enfin compte des réalités vécues sur le terrain et permette aux forces policières de disposer des outils nécessaires pour lutter contre le crime organisé » conclut M. Rochette.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Fondé en 1963, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la Voix des détaillantsMC au Québec et au Canada. Il regroupe une diversité de détaillants, allant des grandes chaînes aux commerces indépendants, dans tous les secteurs du commerce de détail. Le CCCD représente plus de 65 000 commerces au Canada, dont 18 000 au Québec. Le secteur du détail emploie plus de 483 000 personnes au Québec et génère annuellement près de 131 G$, soit 21 % des ventes au détail canadiennes.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Francis Mailly

Vice-président, Affaires publiques (Québec)

Conseil canadien du commerce de détail

514 891-2617

[email protected]

SOURCE Conseil canadien du commerce de détail