Le CCCD et plusieurs corps policiers unissent leurs efforts pour intensifier les blitz contre le crime dans le secteur du détail au Québec

MONTRÉAL, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Alors que débute la période des fêtes et que les vols dans les commerces atteignent un niveau jamais observé, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), en collaboration avec de nombreux services policiers de partout au Québec, annonce une série de blitz policiers coordonnés au cours des prochaines semaines dans plusieurs zones commerciales du Québec. Cette mobilisation vise à endiguer une vague de plus en plus importante de vols, de récidives et d'incidents violents qui affectent autant la sécurité du personnel que l'expérience des clients.

Selon le Rapport 2025 sur la criminalité dans le secteur du détail, publié par le CCCD et le Loss Prevention Research Council, les pertes économiques liées au crime dans l'industrie du détail atteignent désormais 9,2 G$ par année au Canada, et ce phénomène est toujours en croissance. De tels niveaux de criminalité ne sont évidemment pas attribuables qu'à des cas isolés : il s'agit d'activités coordonnées, largement liées à des réseaux criminels structurés. Incidemment, le rapport souligne que 95 % des détaillants sondés citent le crime organisé comme la plus importante menace à leurs activités, et 76 % ont dit observer une hausse des actes de violence liés aux vols.

Ces blitz coordonnés par le CCCD et les corps policiers sont des initiatives récentes, mais qui portent leurs fruits. À l'échelle canadienne, les quatre plus récents blitz - menés de l'automne 2024 à l'automne 2025 - ont mobilisé jusqu'à 20 corps policiers simultanément et entraîné plus de 2 000 arrestations, en plus de permettre la saisie de plus de 120 armes.

La région de Québec se joint à la mobilisation québécoise

La région de Québec, par l'entremise du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), s'ajoute maintenant aux régions mobilisées. Le blitz policier qui s'y déroulera couvrira plusieurs pôles commerciaux majeurs. Cette intervention conjointe permettra de cibler les secteurs les plus vulnérables et d'envoyer un message ferme aux groupes qui orchestrent ces activités : la criminalité dans les commerces ne sera pas tolérée.

Au Québec, ces initiatives pilotées par le CCCD ont débuté l'an dernier à Montréal et Laval, et d'autres villes se sont jointes à ces blitz depuis ce temps. Au cours des prochaines semaines, des opérations similaires seront menées dans plusieurs autres municipalités, dont Terrebonne, Mascouche et Saint-Eustache, ainsi que dans d'autres secteurs où les différents intervenants peaufinent leur préparation. Chaque blitz sera dirigé par le service de police local et en fonction de la réalité du terrain.

Une recrudescence des vols, mais des moyens d'intervention limités

Malgré la mobilisation actuelle, les détaillants sont largement laissés à eux-mêmes face à la montée fulgurante des vols. Bien que plusieurs corps policiers soient engagés dans la lutte contre ce type de criminalité, leurs effectifs demeurent insuffisants, et ils ne disposent ni des ressources ni des mandats nécessaires pour intervenir systématiquement face à des réseaux de récidivistes toujours plus actifs. De leur côté, les commerces multiplient les efforts : réorganisation des magasins, formation accrue des employés, investissements importants dans la sécurité. Ces mesures ne suffisent cependant pas à compenser les contraintes imposées aux détaillants, notamment l'interdiction décidée par Québec en septembre 2024 d'utiliser certaines technologies d'identification, ce qui limite leur capacité à repérer les récidivistes et à prévenir des délits commis de manière répétée. Dans ce contexte, les commerces peinent à se défendre adéquatement face à un phénomène qui prend toujours plus l'ampleur.

Un appel clair aux gouvernements

Le gouvernement fédéral a récemment choisi d'agir, notamment en déposant un projet de loi visant à renforcer les capacités de la GRC et à lutter directement contre le crime organisé dans le secteur du détail.

Le gouvernement du Québec doit également en faire une priorité et offrir aux corps policiers les ressources qui leur permettront de mettre en place un cadre d'intervention efficace afin de protéger les travailleurs, la population et les commerces.

« Le crime dans le secteur du détail est devenu une menace structurée. Face au crime organisé, il faut être organisé. Policiers et détaillants travaillent ensemble de façon inédite, mais ils ne peuvent faire face seuls à un phénomène devenu aussi massif. Il est temps que les gouvernements en fassent une véritable priorité », a déclaré à cet égard Michel Rochette, Président du CCCD - Québec.

SOURCE Conseil canadien du commerce de détail

