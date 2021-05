De : Environnement et Changement climatique Canada

GATINEAU, QC, le 30 mai 2021 /CNW/ - Déclaration

« Nous, les Canadiens, nous sommes un peuple qui aime la nature.

« La Semaine canadienne de l'environnement souligne les mesures que nous prenons pour protéger et préserver notre environnement. Cette année, elle se déroule du 30 mai au 5 juin.

« Cette semaine, c'est un bon moment pour reconnaître que, si le monde est aujourd'hui confronté à une double crise, celle de la perte de biodiversité et celle des changements climatiques, c'est aussi une formidable occasion pour les Canadiens d'entrevoir les avantages d'une transition accélérée vers un avenir favorable à la nature et neutre en carbone.

« Le thème de la Semaine de l'environnement cette année est la "restauration des écosystèmes", et cette semaine se termine avec la Journée mondiale de l'environnement des Nations Unies, la fin de semaine prochaine. Une année de confinements en raison de la pandémie nous a fait comprendre à quel point nous voulons tous ramener la nature dans notre vie. Collectivement, nous avons tous le pouvoir de protéger davantage la nature pour la garder intacte, et de restaurer ce qui a déjà été endommagé.

« Les Canadiens de tous âges peuvent célébrer et sauvegarder les écosystèmes du Canada, tout en respectant les mesures d'éloignement et les directives de santé publique. Ils peuvent se joindre à nous sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #SemaineEnviro pour nous dire ce qu'ils font pour préserver leur environnement, ou visiter notre site Web pour obtenir des conseils et des renseignements sur la façon dont ils peuvent restaurer les écosystèmes, célébrer l'environnement et y faire participer les enfants grâce à des activités amusantes.

« La Semaine canadienne de l'environnement est aussi l'occasion de célébrer la Journée de l'air pur au Canada, le 2 juin, et de reconnaître l'importance d'une bonne qualité de l'air pour la santé, l'environnement et l'économie.

« En nous unissant pour protéger l'environnement et nos écosystèmes, nous pouvons assurer un climat stable, un air pur et des expériences positives dans la nature pour tout le monde.

« Bonne semaine canadienne de l'environnement à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens. Cet été, profitez de la nature en toute sécurité! »

