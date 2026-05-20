Selon une étude de PwC, le fossé entre l'importance stratégique des infrastructures de télécommunications et les conditions nécessaires pour soutenir l'investissement dans ce secteur se creuse.

OTTAWA, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le secteur canadien des télécommunications continue de créer de la valeur pour les consommateurs tout en servant de socle d'assise pour l'économie, la productivité, la sécurité et la résilience du pays. Toutefois, selon un rapport commandé à PricewaterhouseCoopers (PwC) par l'Association canadienne des télécommunications, la dégradation des conditions d'investissement dans ce secteur pose un risque pour le maintien de ces apports.

Investissement en télécommunications : un pilier essentiel de l’économie canadienne (Groupe CNW/Association canadienne des télécommunications)

Le rapport, intitulé « Investissement en télécommunications : un pilier essentiel de l'économie canadienne », conclut que le secteur des télécommunications a contribué massivement à l'économie nationale en 2025. Il a contribué environ 86 milliards de dollars au PIB, soit près de 4 % du rendement économique global, et soutenu la création et le maintien d'environ 611 000 emplois dans divers secteurs d'activité. Du même coup, les consommateurs ont continué de bénéficier de prix et de services plus avantageux. Entre janvier 2020 et février 2026, l'IPC (indice des prix à la consommation) des services sans fil a chuté de 45,5 % et celui des services filaires de 3,1 %, tandis que les ménages canadiens, de toutes les tranches de revenu, ont profité de vitesses réseau supérieures, d'une couverture élargie et de forfaits de données plus volumineux.

Ce nouveau rapport souligne également que les réseaux de télécommunications sous-tendent la totalité des infrastructures essentielles du Canada. Sans eux, les systèmes financiers, les chaînes d'approvisionnement, les services d'intervention en cas d'urgence et les dispositifs de sécurité publique ne fonctionneraient pas, et la souveraineté numérique serait inatteignable. Ils sont aussi indispensables aux technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, l'infonuagique, l'internet des objets (IdO) et le traitement des données en temps réel.

Les auteurs du rapport mettent toutefois les décideurs en garde contre la dégradation des conditions d'investissement et la hausse des coûts liés à la réglementation et aux politiques publiques qui menacent la capacité d'agir du Canada et de suivre la demande croissante pour des infrastructures de télécommunications de pointe, reconnues pour leur importance stratégique.

Depuis 2021, les entreprises de télécommunications du pays ont investi environ 59 milliards de dollars dans leurs infrastructures pour élargir l'accès à la haute vitesse, accroître la capacité des réseaux, améliorer leur fiabilité et favoriser la conversion au numérique dans tous les secteurs de l'économie. Les dépenses annuelles en capital dans le secteur des télécommunications ont cependant chuté, passant de 12,7 milliards de dollars en 2023 à 10,9 milliards de dollars en 2025. Parallèlement, les coûts liés à la réglementation et aux politiques publiques ont atteint environ 2,5 milliards de dollars en 2024, ce qui représente 58 % du bénéfice net combiné des principales entreprises du secteur.

« Les réseaux de télécommunications du Canada ne sont pas seulement des services de consommation : ce sont des infrastructures essentielles pour notre économie, les services de sécurité publique, la résilience nationale et la souveraineté numérique », a déclaré Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications. « Ce rapport nous indique clairement que nos objectifs en matière d'abordabilité, de connectivité, d'innovation et de croissance économique nécessitent l'investissement soutenu du secteur privé dans les infrastructures de communications. Or, dans un cadre où les conditions favorables à l'investissement se dégradent, l'appétit de plus en plus grand pour l'IA, l'infonuagique et les services numériques de nouvelle génération menace la résilience et le développement des infrastructures de télécommunications essentielles dont dépendent les Canadiens et l'économie en général, » a conclu M. Ghiz.

« Les infrastructures de télécommunications sont devenues indispensables au rendement économique et à la compétitivité du Canada », a déclaré Bali Minhas, leader national, Technologie, médias et télécommunications et Marchés de consommation de PwC Canada. « Le secteur demeure précieux pour les consommateurs et les entreprises, grâce à l'offre de plus en plus abordable qu'il propose et à la généralisation du numérique dans tous les pans de l'économie. Toutefois, pour maintenir cet élan, il faut à tout prix préserver les conditions nécessaires pour favoriser l'investissement continu du secteur privé dans l'expansion, la modernisation et la résilience des réseaux ».

Points saillants du rapport :

Les réseaux de télécommunications constituent a clé de voûte des infrastructures essentielles, des systèmes d'intervention en cas d'urgence, des chaînes d'approvisionnement, du commerce numérique et de la sécurité publique, en plus de soutenir l'adoption de l'IA, de l'infonuagique et de l'IdO dans l'ensemble de l'économie.

L'infrastructure des télécommunications est un levier clé de la productivité et de la transformation numérique pour les entreprises et les industries canadiennes.

En 2025, le secteur des télécommunications a injecté autour de 86 milliards de dollars dans le PIB du Canada et soutenu environ 611 000 emplois dans différents secteurs.

Entre janvier 2020 et février 2026, l'IPC des services sans fil a diminué de 45,5 % et celui des services filaires de 3,1 %, tandis que les ménages canadiens, de toutes les tranches de revenu, ont profité de vitesses supérieures, d'une couverture élargie et de forfaits de données plus volumineux.

Le rapport signale que les conditions d'investissement dans le secteur des télécommunications au Canada se dégradent : malgré des investissements d'environ 59 milliards de dollars dans les infrastructures de réseau depuis 2021, les dépenses annuelles en capital sont passées de 12,7 milliards de dollars en 2023 à 10,9 milliards de dollars en 2025. Parallèlement, les coûts liés à la réglementation et aux politiques publiques ont atteint environ 2,5 milliards de dollars en 2024, ce qui représente 58 % du bénéfice net combiné des principales entreprises du secteur.

Pour consulter le rapport Investissement en télécommunications : un pilier essentiel de l'économie canadienne en ligne : https://canadatelecoms.ca/wp-content/uploads/2026/05/Investissement-en-telecommunications-un-pilier-essentiel-de-leconomie-canadienne.pdf

À propos de l'Association canadienne des télécommunications

L'Association canadienne des télécommunications se consacre à bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens grâce à la connectivité. Nos membres comprennent des fournisseurs de services, des fabricants et d'autres organisations qui investissent dans les réseaux de télécommunications de classe mondiale du Canada, les construisent, les entretiennent et les exploitent. Grâce à nos initiatives pour défendre les intérêts de nos membres, aux études que nous menons et aux événements que nous organisons, nous sensibilisons nos interlocuteurs à l'importance des télécommunications pour la croissance économique et le développement social du Canada et nous travaillons pour faire adopter des politiques qui favorisent l'investissement et l'innovation et procurent des avantages aux consommateurs. Nous soutenons aussi l'engagement de l'industrie à travers différentes initiatives comme la Fondation des dons sans fil du Canada, les numéros abrégés communs canadiens, le Conseil des structures, pylônes et antennes (CSPA) et le site Accessibilitésansfil.ca.

SOURCE Association canadienne des télécommunications

Demandes des médias : Association canadienne des télécommunications, Nick Kyonka, [email protected]