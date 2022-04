La campagne #DétoxifieTonFil du projet Dove pour l'estime de soi révèle la nature insidieuse des conseils beauté toxiques sur les fils d'actualité des jeunes

TORONTO, le 27 avril 2022 /CNW/ - Les jeunes Canadiens passent de plus en plus de temps sur les médias sociaux. Une nouvelle étude du projet Dove pour l'estime de soi le confirme : la moitié des adolescentes canadiennes passent plus de temps en ligne qu'en personne avec leurs amis. Les conseils beauté remplissent leurs fils d'actualité, mais malheureusement, ils ne sont pas tous positifs. En fait, une fille sur deux déclare que les conseils beauté toxiques sur les médias sociaux causent une faible estime de soi.

L'étude du projet Dove pour l'estime de soi a conclu que la majorité des filles sont conscientes que passer moins de temps sur les médias sociaux et prendre le contrôle de leurs fils d'actualité font partie de la solution. En fait, sept filles sur dix se sont senties mieux après avoir cessé de suivre des comptes qui publient des conseils beauté toxiques sur les médias sociaux.

Pendant des années, Dove a défendu des définitions plus larges de la beauté et a pris des mesures visant à rendre les médias sociaux plus positifs, avec des campagnes telles que, #Plusjamaisderetouches et Un selfie à contre-courant/Selfie Talk.

Aujourd'hui, le projet Dove pour l'estime de soi lance la campagne #DétoxifieTonFil. L'objectif de cette campagne est de donner aux adolescentes les moyens de définir leurs propres normes de beauté et de choisir leurs propres influences en les invitant à cesser de suivre tout compte qui ne les fait pas se sentir bien dans leur peau. Grâce à une série de films, du contenu éducatif et des partenariats avec des voix inspirantes, la campagne encourage les conversations nécessaires entre les parents, les proches aidants et les jeunes au sujet des dangers des conseils beauté toxiques.

Dans une capsule vidéo intitulée « Toxic Influence » (sous-titrée en français), des mères canadiennes et leurs ados entament un dialogue sur les conseils beauté néfastes diffusés sur les médias sociaux. Le film met en lumière des sujets dangereux comme la « fitspo » (inspiration forme physique), la « thinspo » (inspiration minceur) et la promotion d'interventions esthétiques électives auprès des jeunes filles. Les mères qui ont participé ont été surprises d'apprendre que ce type de conseils beauté néfastes était devenu la norme pour leurs filles. Elles ont compris l'importance de discuter avec leurs filles afin de détoxifier leurs fils d'actualité ensemble.

« Nous avons identifié un problème grave qui a un impact des plus néfastes sur l'estime de soi de nos filles et qui nécessite une attention et des actions immédiates. Nous avons créé la campagne #DétoxifieTonFil non seulement pour sensibiliser à la nature insidieuse des conseils beauté toxiques, mais aussi pour aider les parents à gérer les conversations difficiles et pour inciter les jeunes à ne plus suivre les contenus qui les font se sentir mal dans leur peau », déclare Leandro Barreto, vice-président mondial de Dove. « Nous espérons que notre campagne suscitera des conversations importantes qui mèneront à une expérience plus positive pour les jeunes sur les médias sociaux. »

70 % des filles aimeraient que leurs parents leur parlent de la façon de gérer les publications à propos des idéaux de beauté. C'est pourquoi le projet Dove pour l'estime de soi a mis au point des ressources et des outils reconnus académiquement afin d'aider les parents à tenir des conversations importantes avec leurs enfants et donner aux jeunes les moyens de détoxifier leur fil d'actualité :

« Détoxifier son fil d'actualité : Le guide pour les parents » - un court-métrage éducatif de trois minutes (sous-titré en français) destiné aux parents, aux aidants et aux mentors qui vise à faciliter les conversations avec les jeunes filles sur les méfaits des contenus à propos des idéaux de beauté sur les médias sociaux.

- un court-métrage éducatif de trois minutes (sous-titré en français) destiné aux parents, aux aidants et aux mentors qui vise à faciliter les conversations avec les jeunes filles sur les méfaits des contenus à propos des idéaux de beauté sur les médias sociaux. « Le kit de confiance » - un carnet de travail et un outil gratuit du projet Dove pour l'estime de soi.

Pour démontrer davantage l'incidence des conseils beauté toxiques, Dove a organisé une expérience immersive ouverte au public au centre commercial Sherway Gardens à Etobicoke, en Ontario. L'expérience consistera à illustrer certains des contenus toxiques auxquels les jeunes filles sont exposées au quotidien sur les médias sociaux, en offrant un aperçu de l'univers d'une adolescente. L'installation est ouverte au public du 27 avril au 1er mai 2022.

Dre Vanessa Lapointe, psychologue agréée canadienne, qui a mis à profit son expertise afin de soutenir les familles à travers les yeux des enfants, déclare : « Cette campagne est importante car le temps passé devant un écran a dépassé le temps que les jeunes filles passent en personne avec leurs amis. Elle met en contexte la gravité des conseils beauté néfastes qui sont maintenant normalisés dans les fils d'actualité des jeunes. Les recherches montrent maintenant que la moitié des filles affirment que les médias sociaux sont à l'origine d'une faible estime de soi et l'exposition permanente à ce type de contenu peut avoir un impact négatif à long terme. »

Le projet Dove pour l'estime de soi est le plus important programme de ressources éducatives sur l'estime de soi à l'échelle mondiale, ayant touché plus de 82 millions de jeunes dans 150 pays à ce jour. D'ici 2030, Dove aura aidé 250 millions d'enfants et d'adolescents à renforcer leur estime d'eux-mêmes grâce à des programmes éducatifs et des ressources gratuites.

Dove pense qu'aucune fille ne devrait suivre un compte qui lui fait croire qu'elle n'est pas belle, et le fait de donner aux jeunes le pouvoir de détoxifier son fil d'actualité contribuera à renforcer la confiance en soi et l'estime de soi de 3,5 millions de filles au Canada et d'un quart de milliard de filles dans le monde d'ici 2030. Rendez-vous sur Dove.com/Detoxify pour regarder le NOUVEAU FILM Toxic Influence de Dove et apprendre à détoxifier son fil d'actualité. Ensemble, nous pouvons changer les paradigmes de beauté.

Partagez votre expérience et aidez-nous à changer les paradigmes de beauté en utilisant le mot-clic #DétoxifieTonFil sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok en identifiant @Dove et #ProjetDovepourlestimedesoi.

Dove s'engage depuis longtemps à créer un monde où la beauté est une source de confiance, et non d'anxiété. Le projet Dove pour l'estime de soi a été lancé en 2004 dans le but d'aider les jeunes adultes de demain à développer une saine relation avec leur corps pour qu'ils ne soient pas freinés par des angoisses et préoccupations liées à leur apparence et qu'ils puissent réaliser tout leur potentiel. Créés en partenariat avec le Centre for Appearance Research de la University of West England - le plus grand groupe de recherche au monde spécialisé dans les questions d'apparence et d'image corporelle - les outils du projet Dove sur l'estime de soi sont reconnus par le milieu de l'éducation et peuvent être téléchargés tout à fait gratuitement. Jusqu'à présent, ce sont plus de 82 millions de jeunes dans 150 pays qui ont été en contact avec le projet Dove pour l'estime de soi, l'un des plus grands fournisseurs de services d'éducation à la confiance corporelle dans le monde. D'ici 2030, le projet aura étendu son soutien à 250 millions de personnes grâce à ses outils gratuits reconnus par le milieu de l'éducation.

Sondage en ligne réalisé par Edelman DXI, un cabinet mondial et multidisciplinaire de recherche, d'analyse et de conseil en données, au Canada entre février et avril 2022 auprès de 298 filles (sondage principal) et 271 filles (sondage de satisfaction) âgées entre10 et 17 ans ainsi que 774 mères et 271 parents.

