Principales constatations de l'étude :

31 per cent des Canadiens utilisent de l'argent comptant pour leurs achats quotidiens.

49 per cent croient que les magasins canadiens seront totalement dépourvus d'argent comptant d'ici les 10 prochaines années.

52 per cent se sentent préoccupés par la perspective des magasins sans caisse.

26 per cent des Canadiens ressentent le besoin de se laver les mains après avoir manipulé de l'argent comptant.

Les Canadiens sont divisés sur l'adoption de la monnaie numérique; 36 per cent trouvent le dollar numérique attrayant, tandis que 30 per cent ne le trouvent pas attrayant.

Les principaux facteurs de motivation pour utiliser l'argent comptant comprennent la rapidité (38 per cent); largement accepté (38 per cent); la capacité d'utiliser ses propres fonds plutôt que d'emprunter (25 per cent).

15 per cent des Canadiens utilisent l'argent comptant pour faire des paiements « sous la table ».

Un Canadien sur 10 se sent plus coupable de dépenser de l'argent comptant.

OTTAWA, ON, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Bien que l'utilisation de l'argent comptant ait considérablement diminué au cours des six dernières années, soit de 2017 à 2022, avec une diminution de 59 per cent du volume des paiements en espèces et une diminution de 41 per cent de la valeur des achats au comptant, de nouvelles recherches révèlent que les Canadiens n'ont pas encore l'intention de laisser tomber leur portefeuille physique.

Parmi les 87 per cent de Canadiens qui utilisent encore de l'argent comptant, près d'un sur trois (31 per cent) utilise de l'argent comptant pour des achats quotidiens, comme faire un petit achat, payer des dépenses ou payer un ami ou un membre de la famille. Près d'un Canadien sur quatre (37 per cent) utilise l'argent comptant non seulement pour effectuer des paiements quotidiens, mais aussi pour le conserver en cas d'urgence. Les Canadiens âgés (55 ans et plus) sont beaucoup plus susceptibles que les autres groupes d'âge d'utiliser l'argent comptant de cette façon polyvalente. En outre, 32 per cent des Canadiens déclarent qu'ils gardent principalement de l'argent comptant pour les urgences, mais qu'ils ont cessé de l'utiliser pour les paiements quotidiens.

« L'argent comptant a perdu une part importante du marché des paiements au fil des ans, alors que les Canadiens continuent de se tourner vers les options de paiement numérique pour des raisons de facilité et de commodité. À cela s'ajoute l'explosion du commerce électronique, une tendance qui s'est accentuée pendant la pandémie, a déclaré Jon Purther, directeur de la Recherche à Paiements Canada. Les systèmes et l'infrastructure de paiement que nous construisons aujourd'hui serviront de plateforme pour l'innovation continue. Au fur et à mesure que les innovations en matière de paiement évoluent, comme l'identification numérique, les services « achetez maintenant, payez plus tard » et les services bancaires ouverts, il ne fait aucun doute que nous verrons d'autres changements dans la façon dont les Canadiens choisissent de payer et d'être payés. Mais pour l'instant, les Canadiens attachent de la valeur à l'utilisation de l'argent comptant, y compris sa conservation à des fins d'urgence. »

La majorité des Canadiens (55 per cent) disent qu'ils ne veulent pas se passer de l'argent comptant. Seulement 13 per cent d'entre eux disent fonctionner complètement sans argent comptant. Même si plus de la moitié des Canadiens (55 per cent) disent ne pas vouloir se passer d'argent comptant, 49 per cent croient que les magasins canadiens seront totalement dépourvus d'argent comptant d'ici les 10 prochaines années, comparativement à 31 per cent qui pensent que c'est peu probable. Bien que l'argent comptant soit moins souvent utilisé pour les achats à des points de vente, la perspective de magasins sans comptant préoccupe 52 per cent des Canadiens. Cela s'explique principalement par le fait que l'argent comptant est considéré comme une option de paiement fiable, largement acceptée, sûre et sécuritaire dont les Canadiens ne veulent pas se passer.

En ce qui concerne la façon dont les Canadiens utilisent l'argent comptant, les principales utilisations comprennent le paiement d'achats de faible valeur de 20 $ ou moins (70 per cent) et les pourboires, comme pour un taxi ou dans un hôtel ou un restaurant (55 per cent). Voici d'autres principales utilisations de l'argent comptant :

Rembourser quelqu'un pour l'argent qu'on lui a emprunté (38 per cent)

Envoyer un cadeau en argent (26 per cent)

Faire un don de bienfaisance (19 per cent)

Acheter des biens ou des services en « payant au noir » pour éviter de payer la taxe (15 per cent)

Donner de l'argent de poche aux enfants (14 per cent)

Plus d'un Canadien sur quatre (26 per cent) dit ressentir le besoin de se laver les mains ou de les désinfecter après avoir manipulé de l'argent. Près d'un répondant sur cinq (18 per cent) dit ne pas pouvoir s'empêcher de penser que les billets en papier ou les pièces de monnaie sont sales ou contaminés, et 17 per cent d'entre eux essaient d'éviter de manipuler de l'argent physique par souci de propreté.

En ce qui concerne les motifs invoqués pour utiliser de l'argent comptant, les trois principaux facteurs comprennent la rapidité de l'utilisation de l'argent (38 per cent), l'acceptation généralisée (38 per cent) et la capacité pour les Canadiens d'utiliser leurs propres fonds plutôt que d'emprunter (25 per cent). Voici d'autres facteurs clés :

Suivi plus facile des dépenses (21 per cent)

Anonyme (21 per cent)

Mode de paiement plus facile ou plus pratique que les autres (20 per cent)

Plus facile de budgéter les dépenses (20 per cent)

Moins cher que les autres modes de paiement (16 per cent)

Plus sûr que les autres modes de paiement (15 per cent)

Bien que la plupart des Canadiens ne soient pas prêts à abandonner l'argent comptant, la recherche révèle qu'il y a un certain nombre de frustrations clés lorsqu'on fait des paiements en espèces, notamment :

Billets de grande valeur non acceptés (27 per cent)

Impossibilité de faire des achats en ligne (26 per cent)

Difficultés à récupérer l'argent perdu ou volé (22 per cent)

Moins pratiques que les cartes (16 per cent)

Il y a moins de succursales bancaires ou de guichets automatiques à proximité (12 per cent)

Se sentir plus « coupable de dépenser » avec de l'argent comptant plutôt qu'avec des cartes ou des paiements numériques (10 per cent)

La recherche montre que les Canadiens ont des opinions polarisantes sur l'attrait d'une monnaie numérique. Lorsqu'on leur pose des questions sur la possibilité que la Banque du Canada crée une forme numérique du dollar canadien qui pourrait être utilisée comme une forme numérique d'argent, plus du tiers (36 per cent) trouvent le dollar numérique attrayant, tandis que 30 per cent ne le trouvent pas attrayant. Un Canadien sur quatre dit qu'il n'utiliserait pas un dollar canadien numérique, et 63 per cent d'entre eux utiliseraient encore de l'argent comptant si un dollar canadien numérique était introduit.

Au sujet de l'étude

Les résultats de cette étude proviennent du sondage sur les tendances des consommateurs en matière de paiements (phase 2). L'étude en ligne a été menée en ligne du 26 juin au 7 juillet 2023 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 500 Canadiens adultes dont l'âge, le sexe et la région sont équilibrés et pondérés. Aux fins de comparaison seulement, des échantillons de cette taille produiraient une marge d'erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Paiements Canada

Paiements Canada est un organisme à mission publique qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada, Lynx et le Système automatisé de compensation et de règlement. Paiements Canada est responsable de l'infrastructure physique et des règlements administratifs, règles et normes connexes qui soutiennent ces systèmes. L'organisme a aussi le devoir de promouvoir l'efficacité, la sécurité et la solidité des systèmes de paiement du Canada tout en tenant compte des intérêts des utilisateurs finaux. En 2022, les systèmes de Paiements Canada ont compensé et réglé des paiements dépassant les 119 billions de dollars, soit plus de 476 milliards de dollars par jour ouvrable. Les transactions traitées par ces systèmes comprennent les paiements par carte de débit, les débits préautorisés, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les chèques émis et reçus par les Canadiens et les entreprises canadiennes. Paiements Canada travaille en étroite collaboration avec l'écosystème des paiements pour moderniser les systèmes de paiement du Canada afin que le pays et les entreprises canadiennes demeurent concurrentiels à l'échelle mondiale.

