Principaux points à retenir

La participation au Programme d'aide supplémentaire à la nutrition (SNAP) peut aider à protéger contre le déclin cognitif lié à l'âge, suggère une analyse d'une étude nationale.

Comparativement aux non-participants, les participants au programme SNAP ont connu une baisse plus lente de la fonction cognitive au cours de la période d'étude de 10 ans, ce qui a permis de maintenir en moyenne de deux à trois années supplémentaires de santé cognitive.

L'insécurité alimentaire peut avoir une incidence négative sur la fonction cognitive, et la participation au programme SNAP peut améliorer l'alimentation et l'apport nutritionnel des participants.

TORONTO, 30 juillet 2025 /CNW/ - Les personnes qui ont participé au Programme d'aide supplémentaire à la nutrition (SNAP) des États-Unis ont connu un déclin cognitif plus lent sur 10 ans que celles qui n'y ont pas participé. selon une nouvelle étude publiée aujourd'hui à la Alzheimer's Association International Conference® 2025 (AAIC®), à Toronto et en ligne.

Les résultats soulignent le potentiel des programmes d'aide alimentaire pour soutenir la santé cognitive de la population vieillissante et soulignent la nécessité de déployer des efforts supplémentaires pour réduire les disparités dans le vieillissement cognitif entre différents groupes raciaux et ethniques, ont déclaré les chercheurs. Ils soulignent également la nécessité de politiques de santé publique qui garantissent un accès équitable à des programmes comme SNAP, qui aide les personnes et les familles à faible revenu à acheter de la nourriture, en particulier pour les populations qui pourraient faire face à des obstacles supplémentaires à l'inscription.

À l'aide de l'étude sur la santé et la retraite représentative à l'échelle nationale, les chercheurs ont comparé les participants au programme SNAP à ceux qui étaient admissibles au programme, mais qui n'y ont pas participé. Ils ont déterminé que les participants au SNAP avaient connu une baisse plus lente de 0,10 % de la fonction cognitive globale, ou de deux à trois années supplémentaires de santé cognitive au cours de la période de 10 ans.

« La recherche a montré que l'insécurité alimentaire peut avoir une incidence négative sur la fonction cognitive, et il s'agit de l'une des premières études à long terme à démontrer que les programmes d'aide alimentaire peuvent avoir une incidence positive sur la cognition, a déclaré Maria C. Carrillo, Ph. D., directeur scientifique et responsable des affaires médicales de l'Association Alzheimer. « Des actions simples et quotidiennes peuvent faire une différence dans la santé du cerveau et peuvent même réduire le risque de maladie d'Alzheimer et de démence. « L'Association Alzheimer s'engage à aider toutes les personnes à intégrer ces habitudes dans leur vie quotidienne, y compris manger correctement, l'une de ses 10 habitudes saines pour votre cerveau. »

Les chercheurs ont analysé un groupe de personnes de 50 ans et plus représentatif sur les plans racial et ethnique en comparant 1 131 (âge moyen d'environ 63 ans) qui ont été inscrites au programme SNAP en 2010 à 1 216 qui étaient admissibles au programme SNAP, mais qui n'y ont pas participé (âge moyen d'environ 66 ans). La mémoire et la fonction exécutive - la capacité de planifier et d'exécuter des tâches - ont été évaluées tous les deux ans entre 2010 et 2020 au moyen d'entrevues téléphoniques ou en ligne. Les personnes ayant un score initial de résumé cognitif indiquant une déficience cognitive ou une démence (11 points ou moins sur 27) ont été exclues de l'analyse.

Bien qu'une différence de 0,10 point dans le déclin cognitif annuel puisse sembler faible, les chercheurs notent que son impact à long terme est important. « Pour une personne qui commence à obtenir un score cognitif sain, ce déclin plus lent pourrait retarder de près d'une décennie l'atteinte du seuil de déficience cognitive légère », a déclaré Linlin Da, MPH, auteur principal de l'étude et candidat au doctorat en recherche sur les services de santé à l'Université de Géorgie, à Athènes.

« Cela suggère que la participation à SNAP, ou à un autre programme de soutien nutritionnel semblable, pourrait retarder considérablement le début de la déficience cognitive ou de la démence, ce qui permettrait aux gens de préserver leur capacité à gérer plus longtemps leurs médicaments, leurs finances et leurs tâches quotidiennes », a déclaré M. Da. « En fin de compte, cela favorise une plus grande indépendance et une meilleure qualité de vie pour les personnes âgées. »

« En même temps, nous avons découvert que cet effet protecteur n'est pas le même pour tous : les personnes âgées noires et hispaniques non hispaniques n'ont pas bénéficié autant des fonctions cognitives que les participants blancs non hispaniques », a ajouté M. Da.

En comparant les résultats cognitifs des participants SNAP blancs, noirs et hispaniques à ceux de leurs pairs qui n'ont pas participé au SNAP, les chercheurs ont constaté que les trois groupes en avaient bénéficié, mais ont observé des avantages beaucoup plus importants et un déclin plus lent pour les participants SNAP blancs.

« Nous espérons que les fournisseurs de soins de santé comprendront que le fait de retarder potentiellement une déficience cognitive est une autre raison d'aider leurs patients dans le besoin à avoir un accès sécurisé à de l'aide alimentaire, a déclaré Suhang Song, Ph. D. auteur correspondant de l'étude et professeur adjoint au département de politique et de gestion de la santé du Collège de santé publique de l'Université de Géorgie.

À propos de la Conférence internationale de l'Association Alzheimer® (AAIC®)

La conférence internationale de l'Alzheimer's Association (AAIC) est le plus grand rassemblement de chercheurs du monde entier axés sur la maladie d'Alzheimer et d'autres démences. Dans le cadre du programme de recherche de l'Association Alzheimer, l'AAIC sert de catalyseur pour générer de nouvelles connaissances sur la démence et favoriser une communauté de recherche essentielle et collégiale.

Page d'accueil d'AAIC 2025 : www.alz.org/aaic/

Salle de presse AAIC 2025 : www.alz.org/aaic/pressroom.asp

Mot-clic AAIC 2025 : #AAIC25

À propos de l'Association Alzheimer®

L'Association Alzheimer est un organisme de santé bénévole mondial qui se consacre aux soins, au soutien et à la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Notre mission est de montrer la voie pour mettre fin à la maladie d'Alzheimer et à toutes les autres formes de démence, en accélérant la recherche mondiale, en favorisant la réduction des risques et le dépistage précoce, et en maximisant la qualité des soins et du soutien. Notre vision est un monde sans la maladie d'Alzheimer et toute autre démence®. Visitez alz.org ou composez le 800 272-3900.

Linlin Da, MPH, et coll. Le lien entre la participation au Programme supplémentaire d'aide à la nutrition et le déclin cognitif des groupes raciaux/ethniques : une étude longitudinale de 10 ans. (Financement : National Center for Advancing Translational Sciences of the National Institutes of Health, UL1TR002378)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2689936/Alzheimers_Association_Logo.jpg

SOURCE Alzheimer's Association

PERSONNE-RESSOURCE : Bureau de presse d'AAIC 2025, +1 312 335-4078, [email protected]