Principaux points à retenir

Deux interventions axées sur le mode de vie dans U.S. POINTER ont amélioré la cognition chez les personnes âgées à risque de déclin cognitif. Une intervention structurée offrant plus de soutien et de responsabilisation s'est améliorée par rapport à une intervention autoguidée.

Dans un grand groupe représentatif d'adultes âgés à risque élevé de déclin cognitif, des interventions multidomaines en matière de mode de vie ont été effectuées avec une observance et une sécurité élevées.

Les avantages cognitifs étaient cohérents selon l'âge, le sexe, l'ethnicité, l'état de santé cardiaque et le génotype Apolipoprotein E-e4.

TORONTO, 28 juillet 2025 /CNW/ - The Alzheimer's Association U.S. Study to Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention to Reduce Risk (U.S. POINTER) -- un essai clinique multisite d'une durée de deux ans qui a mis à l'essai deux interventions différentes en matière de mode de vie au sein d'une population représentative d'adultes âgés à risque de déclin cognitif et de démence -- a révélé que les deux interventions amélioraient la cognition chez les adultes âgés à risque de déclin cognitif. Les participants à l'essai de l'intervention structurée (STR) ont montré une plus grande amélioration de la cognition mondiale que l'intervention autoguidée (SG), protégeant la cognition du déclin normal lié à l'âge pendant jusqu'à deux ans. L'intervention STR différait de l'intervention SG en termes d'intensité, de structure, de responsabilisation et de soutien fourni.

Les résultats ont été présentés pour la première fois aujourd'hui à la Conférence internationale de l'Association Alzheimer (AAIC) 2025 à Toronto et en ligne. « Effects Of Structured vs Self-Guided Multidomain Lifestyle Interventions for Global Cognitive Function : The U.S. POINTER Randomized Clinical Trial », a été publié simultanément dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) et dans le rapport de l'AAIC 2025.

U.S. POINTER est le premier essai clinique contrôlé randomisé à grande échelle à démontrer qu'une intervention favorisant un mode de vie sain accessible et durable peut protéger la fonction cognitive dans diverses populations dans des collectivités partout aux États-Unis.

« Alors que le fardeau de la démence augmente à l'échelle mondiale, U.S. POINTER affirme un message de santé publique essentiel : les comportements sains ont un impact puissant sur la santé du cerveau, a déclaré Joanne Pike, DrPH, présidente et chef de la direction de l'Association Alzheimer.

« Il s'agit d'une occasion cruciale en matière de santé publique. « L'intervention a été efficace au sein d'un vaste groupe représentatif - peu importe le sexe, l'ethnicité, le risque génétique lié à l'APOE ou l'état de santé cardiaque - ce qui a démontré son applicabilité et son évolutivité pour les collectivités partout au pays, a déclaré M. Pike.Les résultats positifs de U.S. POINTER nous encouragent à examiner le potentiel d'une combinaison de programme de style de vie et de traitement de la toxicomanie comme prochaine frontière dans notre lutte contre le déclin cognitif et peut-être la démence. »

La direction de U.S. POINTER reconnaît les participants, les membres de leur famille et le personnel du site d'étude pour leurs contributions uniques et essentielles : « Vous avez contribué à changer ce que nous savons sur la santé du cerveau. Grâce à votre dévouement, à votre temps et à votre soutien, U.S. POINTER a obtenu des résultats révolutionnaires. Vos enfants, vos petits-enfants et les générations à venir bénéficieront de l'engagement que vous avez pris. »

Les deux interventions étaient axées sur l'exercice physique, la nutrition, le défi cognitif et l'engagement social, ainsi que sur la surveillance de la santé cardiaque, mais l'intensité, la structure, la responsabilisation et le soutien fournis différaient.

Intervention structurée axée sur le mode de vie . Les participants ont assisté à 38 réunions d'équipe animées par des pairs sur une période de deux ans et ont reçu un programme d'activité prescrit avec des objectifs mesurables pour l'aérobie, la résistance et l'exercice d'étirement; le respect du régime MIND; défi cognitif grâce à la formation BrainHQ et à d'autres activités intellectuelles et sociales; et examen régulier des paramètres de santé et de l'établissement d'objectifs avec un clinicien participant à l'étude.

Intervention autoguidée axée sur le mode de vie. Les participants ont assisté à six réunions d'équipe de pairs pour encourager des changements de mode de vie auto-sélectionnés qui répondaient le mieux à leurs besoins et à leurs horaires. Le personnel de l'étude a fourni un encouragement général sans encadrement axé sur les objectifs.

« Le potentiel d'améliorer la cognition avec moins de ressources et de réduire le fardeau des participants est convaincant. Il souligne que même si tout le monde n'a pas le même accès ou la même capacité d'adhérer à des interventions comportementales plus intensives, même des changements modestes peuvent protéger le cerveau », Laura D. Baker, Ph. D., professeure de gérontologie et de gériatrie, et de médecine interne, à la Wake Forest University School of Medicine and Advocate Health, et chercheuse principale de POINTER aux États-Unis.

« Voici les résultats initiaux. « Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, les dirigeants de l'étude exploreront toutes les données recueillies dans le cadre de l'essai afin de brosser un tableau encore plus complet des effets de l'intervention de POINTER aux États-Unis sur la santé du cerveau », a déclaré M. Baker.

Les personnes atteintes de déclin cognitif et de démence présentent souvent une variété de changements nocifs dans leur cerveau. Cela signifie qu'un traitement efficace nécessitera probablement une stratégie à plusieurs volets ou combinée pour s'attaquer à de multiples mécanismes de la maladie.

« Les maladies complexes comme les maladies cardiaques et le cancer utilisent des stratégies de traitement combinées adaptées aux caractéristiques individuelles. La prochaine génération de traitements pour des maladies comme la maladie d'Alzheimer intégrera probablement des stratégies de médicaments et autres. U.S. POINTER fournit une base solide pour de telles approches combinées », a déclaré Heather M. Snyder, Ph. D., chercheuse principale de l'étude de l'Alzheimer Association et vice-présidente principale des relations médicales et scientifiques.

« Bien que ces résultats soient fascinants et extrêmement prometteurs, la façon dont ils sont communiqués au public, en particulier aux personnes à risque d'Alzheimer et d'autres maladies qui causent la démence, doit être gérée avec soin et attention individuelle pour s'adapter à l'environnement local », a déclaré M. Snyder.

L'Alzheimer's Association a investi près de 50 millions de dollars pour mener cette étude à ce jour, avec le soutien supplémentaire de l'Institut national sur le vieillissement des National Institutes of Health pour des études complémentaires explorant l'imagerie, les mesures vasculaires, les données sur la santé liées au microbiome du sommeil et de l'intestin. En plus de ses investissements à ce jour, l'Alzheimer's Association investira plus de 40 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour continuer à suivre les participants à POINTER aux États-Unis et à offrir des interventions de POINTER aux États-Unis dans des collectivités partout en Amérique.

U.S. POINTER est un essai clinique randomisé de phase 3, à cinq sites, d'une durée de deux ans, mené à l'insu de deux interventions sur le mode de vie chez des personnes âgées à risque de démence. U.S. POINTER a été mis au point pour évaluer si les résultats de l'étude FINGER [Lancet, 6-6-15] s'appliquent à une population américaine plus vaste et plus diversifiée à risque de déclin cognitif et de démence, à l'aide de protocoles adaptés à la culture. L'objectif principal était de comparer les effets de deux interventions multimodales de style de vie sur la fonction cognitive mondiale chez plus de 2 000 adultes âgés à risque. Les objectifs secondaires ont évalué les effets de l'intervention sur des domaines cognitifs spécifiques et les différences potentielles en fonction de la cognition de référence, du sexe, de l'âge, du génotype APOE-e4 et du risque cardiovasculaire.

L'étude a été menée dans cinq centres universitaires et systèmes de soins de santé géographiquement dispersés aux États-Unis en partenariat avec l'Association Alzheimer. Les critères d'admissibilité des participants ont été conçus pour enrichir le risque de déclin cognitif et comprenaient l'âge plus avancé (60 à 79 ans), le mode de vie sédentaire, une alimentation sous-optimale et la santé cardiométabolique, ainsi que les antécédents familiaux de troubles de la mémoire. 2 111 participants ont été inscrits et randomisés au STR (n = 1 056) ou au SG (n = 1 055). L'âge moyen était de 68,2 ans, 68,9 % étaient des femmes et 30,8 % appartenaient à des groupes ethnoracials minoritaires. Soixante-dix-huit pour cent (78 %) ont déclaré des antécédents familiaux de perte de mémoire au premier degré, et 30 % étaient des porteurs d'APOE-e4. Le maintien en poste était élevé, 89 % des répondants ayant terminé l'évaluation finale de deux ans.

Au bout de deux ans, il y a eu une différence statistiquement significative dans le résultat principal du groupe d'intervention. Les scores composites cognitifs mondiaux (résultat principal) ont augmenté au fil du temps dans les deux groupes, mais l'amélioration au fil du temps a été statistiquement significative pour un plus grand avantage pour la STR que la SG : 0,029 SD par an (IC à 95 %, 0,008-0,050, P=0,008). Pour les résultats secondaires, l'augmentation de la cote z de la fonction exécutive était plus importante dans le STR que dans le SG de 0,037 SD par année (IC à 95 %, 0,010-0,064). La vitesse de traitement a affiché une tendance semblable, mais n'était pas statistiquement significative. Il n'y a pas de différence de mémoire de groupe.

À l'avenir, l'Association s'appuiera sur l'élan donné par U.S. POINTER en lançant plusieurs programmes et initiatives, notamment :

Un outil personnel d'évaluation de la santé du cerveau.

Un programme virtuel de formation en santé du cerveau pour les fournisseurs de soins de santé.

Un programme de reconnaissance communautaire pour les organisations qui font la promotion de la santé du cerveau.

Une table ronde sur la santé du cerveau qui réunira des dirigeants des secteurs des soins de santé, de la santé publique, de la communauté et des entreprises pour accélérer l'impact.

