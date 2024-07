Une étude de quatre décennies menée auprès de plus de 130 000 personnes a mesuré le risque que représente votre hot-dog matinal au bacon ou au ballgame

Principaux points à retenir

Manger environ deux portions de viande rouge transformée par semaine augmente le risque de démence de 14 % comparativement à ceux qui consomment moins de trois portions par mois environ.

Remplacer une portion de viande rouge transformée par une portion de noix, de haricots ou de tofu chaque jour peut réduire le risque de démence de 20 %.

Chaque portion quotidienne supplémentaire de viande rouge transformée a été associée à 1,6 année supplémentaire de vieillissement cognitif mondial, y compris la langue et la fonction exécutive.

La recherche comprenait plus de 130 000 personnes, suivies pendant jusqu'à 43 ans.

PHILADELPHIE, 31 juillet 2024 /CNW/ - Les personnes qui consomment au moins 1/4 de bacon, de bologne ou d'autres viandes rouges transformées par jour (environ deux portions par semaine) présentent un risque plus élevé de démence que celles qui consomment moins de 1/10 d'une portion par jour (environ trois portions par mois), selon une étude publiée aujourd'hui à la Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2024, à Philadelphie et en ligne.

Les résultats suggèrent également que les gens peuvent réduire leur risque de démence en remplaçant une portion de viande rouge transformée par une portion de noix et de légumineuses, comme les haricots et les pois, chaque jour.

« La prévention de la maladie d'Alzheimer et de toutes les autres formes de démence est un objectif majeur, et l'Association Alzheimer encourage depuis longtemps une alimentation plus saine, y compris les aliments moins transformés, parce qu'ils sont associés à un risque plus faible de déclin cognitif », a déclaré Heather M. Snyder, Ph. D., vice-président des relations médicales et scientifiques de l'Association Alzheimer. « Cette vaste étude à long terme fournit un exemple précis d'une façon de manger plus sainement. »

Une alimentation globale saine pour le cœur peut contribuer à réduire le risque de déclin cognitif et de démence. Cependant, il n'existe pas un seul aliment ou ingrédient qui, grâce à des recherches scientifiques rigoureuses, ait été démontré pour prévenir, traiter ou guérir la maladie d'Alzheimer ou d'autres démences. En fait, il est peu probable qu'un aliment ou un ingrédient ait un effet bénéfique important contre une maladie aussi complexe que la maladie d'Alzheimer.

Les chercheurs ont observé plus de 130 000 participants à l'étude sur la santé des infirmières et infirmiers et à l'étude de suivi auprès des professionnels de la santé et les ont suivis pendant jusqu'à 43 ans pour évaluer le lien entre la viande rouge et la démence. Ils ont identifié 11 173 cas de démence. Les chercheurs ont évalué le régime alimentaire des participants tous les deux à quatre ans en fonction de leurs réponses aux questionnaires sur la fréquence de consommation, qui leur demandaient à quelle fréquence ils consommaient une portion de viande rouge transformée, qui comprend du bacon (deux tranches), des hot-dogs (un), des saucisses ou des kielbasas (deux onces ou deux petits liens), salami, bologne ou autres sandwichs à la viande transformés; et noix et légumineuses, y compris le beurre d'arachide (1 c. à soupe), les arachides, les noix de Grenoble ou les autres noix (1 once), le lait de soya (verre de 8 onces), les haricots, les haricots ou les lentilles, les pois ou les haricots de lima (1/2 tasse), ou le tofu ou les protéines de soya.

Présentés pour la première fois à l'AAIC 2024, les résultats ont montré que les personnes participant à l'étude qui consommaient 1/4 de viande rouge transformée ou plus par jour présentaient un risque de démence 14 % plus élevé que celles qui consommaient moins de 1/10 d'une portion quotidienne.

Les chercheurs ont également évalué la cognition à l'aide de l'entrevue téléphonique pour l'état cognitif pour 17 458 participants à l'étude et ont déterminé que chaque portion quotidienne supplémentaire de viande rouge transformée était liée à :

1,61 année supplémentaire de vieillissement cognitif pour la cognition mondiale - fonction cognitive globale, y compris le langage, la fonction exécutive et le traitement;

Une expérience supplémentaire de 1,69 an de vieillissement cognitif dans la mémoire verbale - la capacité de se rappeler et de comprendre des mots et des phrases.

Cependant, le remplacement d'une portion quotidienne de viande rouge transformée par une portion quotidienne de noix et de légumineuses était associé à un risque réduit de 20 % de démence et de 1,37 année de moins de vieillissement cognitif dans la cognition mondiale.

« Les résultats de l'étude sont mitigés quant à savoir s'il y a un lien entre le déclin cognitif et la consommation de viande en général, alors nous avons examiné de plus près la façon dont la consommation de différentes quantités de viande transformée et non transformée affecte le risque cognitif et la fonction cognitive », a déclaré Yuhan Li, M.H.S., assistante de recherche à la division Channing de Network Medicine de l'Hôpital Brigham and Women's et auteure principale de l'étude, qu'elle a menée pendant qu'elle était étudiante diplômée à la Harvard T.H. Chan School of Public Health de Boston. « En étudiant les gens sur une longue période, nous avons découvert que la consommation de viande rouge transformée pouvait être un facteur de risque important de démence. Les lignes directrices alimentaires pourraient inclure des recommandations limitant cette pratique à la promotion de la santé du cerveau. »

« Il a également été démontré que la viande rouge transformée augmente le risque de cancer, de maladies cardiaques et de diabète. « Il peut affecter le cerveau parce qu'il contient des niveaux élevés de substances nocives comme les nitrites (agents de conservation) et le sodium », a déclaré M. Li.

Les chercheurs ont également étudié la viande rouge non transformée et n'ont pas découvert de lien important entre la démence et la consommation de viande rouge non transformée, comme la viande hachée, le steak ou les côtelettes de porc.

The Alzheimer's Association U.S. Study to Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention to Reduce Risk (U.S. POINTER) est un essai clinique de deux ans visant à évaluer si les interventions liées au mode de vie qui ciblent de nombreux facteurs de risque peuvent protéger la fonction cognitive chez les adultes âgés qui présentent un risque accru de déclin cognitif. Plus de 2 000 bénévoles sont inscrits sur cinq sites d'étude. Les résultats devraient être présentés en 2025.

Yuhan Li , M.H.S., et coll. A Prospective Study of Long-Term Red Meat Intake, Risk of Dementia, and Cognitive Function in US Adults. (Financement : National Institutes of Health R01AG077489, R00DK119412, RF1AG083764, R01NR01999 et P30DK046200; l'étude sur la santé des infirmières et infirmiers a été appuyée par le NIH UM1 CA186107; et l'étude de suivi des professionnels de la santé a été appuyée par le NIH U01 CA167552)

