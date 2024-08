CHICAGO, 22 août 2024 /CNW/ - L'Association Alzheimer accueille favorablement la décision prise aujourd'hui par la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni d'approuver le leqembi® (lecanemab) pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Cependant, tout en célébrant cette étape importante, soit le premier traitement modificateur de la maladie d'Alzheimer approuvé au Royaume-Uni, la décision du National Institute for Health and Care Excellence (NICE) de refuser l'accès par l'entremise du National Health Service (NHS) renforcera les inégalités en matière de santé à l'échelle mondiale.

« Aujourd'hui est une journée d'émotions partagées pour de nombreuses personnes au Royaume-Uni, a déclaré Joanne Pike, DrPH, présidente et chef de la direction de l'Association Alzheimer. « La décision d'approbation prise aujourd'hui pourrait donner plus de temps aux personnes atteintes de cette maladie mortelle et dévastatrice, mais ce n'est possible que si les gens ont accès à ce traitement. »

Dans sa décision, la MHRA confirme ce que la communauté scientifique et de nombreux autres organismes de réglementation de la santé savent depuis longtemps : le lecanemab est sûr, efficace et bénéfique pour les personnes aux premiers stades de la maladie d'Alzheimer ou vivant avec une déficience cognitive légère (MCI). Le Royaume-Uni se joint aux États-Unis, à la Chine, à la Corée du Sud, à Israël, à Hong Kong et au Japon pour approuver Leqembi.

« Il est déconcertant que l'INSPA ait décidé de refuser à ses contribuables la possibilité de recevoir un traitement. « Il est déconnecté de la science, il contraste avec les décisions d'autres organismes de réglementation, y compris ici aux États-Unis, et il est tout simplement faux, a déclaré M. Pike. Nous exhortons fortement le NICE à changer sa décision immédiatement. »

Leqembi travaille en ciblant le bêta amyloïde, le principal composant des plaques amyloïdes, qui sont une marque caractéristique de la maladie dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Des essais cliniques bien menés démontrent clairement que l'élimination de l'amyloïde du cerveau procure des avantages mesurables et significatifs chez les personnes atteintes d'Alzheimer précoce.

« Malgré le recul du manque de couverture, l'approbation d'aujourd'hui est une étape importante pour le traitement de la maladie d'Alzheimer qui devrait être célébrée. « Cependant, il faut plus de thérapies qui ciblent la maladie sous tous les angles, a ajouté M. Pike. « Nous venons d'entendre de nombreux progrès passionnants dans les thérapies et les outils de diagnostic de la maladie d'Alzheimer et de la démence lors d'une conférence internationale de l'Association Alzheimer (AAIC®) qui a battu tous les records, et nous savons que l'avenir du traitement de la maladie d'Alzheimer et de la démence est prometteur. »

