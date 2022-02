Plus de quatre employeurs sur dix proposent des options de télétravail et des salaires de départ plus élevés afin d'attirer des candidats qualifiés

TORONTO, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Le marché de l'emploi se prépare à poursuivre sa reprise en 2022, indique Robert Half, cabinet de solutions en gestion des talents offrant également des services-conseils aux entreprises. Le sondage sur l'état de l'embauche au Canada mené auprès de 800 cadres supérieurs indique que 49 pour cent des répondants prévoient ajouter de nouveaux postes permanents au cours du premier semestre de l'année, ce qui représente six points de plus qu'il y a six mois. Par ailleurs, 45 pour cent d'entre eux prévoient pourvoir des postes vacants. De plus, les contrats d'embauche s'échauffent, puisque 52 pour cent des cadres supérieurs prévoient d'embaucher plus de talents sous contrat cette année.

Principales stratégies d'embauche

Selon l'étude, les entreprises utilisent plusieurs leviers afin d'attirer des candidats qualifiés :

47 pour cent sont liés à des options de télétravail et évaluent les candidats en dehors de l'emplacement géographique de leur bureau.

46 pour cent concernent l'augmentation des salaires de départ.

31 pour cent sont axés sur des assouplissements des exigences en matière de formation, de compétences ou d'expérience.

30 pour cent accordent des primes d'embauche

29 pour cent offrent plus d'heures chômées et rémunérées

« Les professionnels qualifiés ont actuellement accès à plus de possibilités en matière de débouchés et de pouvoir dans le processus d'embauche que jamais auparavant », a déclaré David King, premier directeur général canadien de Robert Half. « Pour attirer et retenir les meilleurs talents, les employeurs doivent promouvoir activement ce qui fait de leur entreprise un endroit où il fait bon travailler. Cela se traduit notamment par une offre de régimes complets de rémunération et d'avantages sociaux, ainsi que la flexibilité liée au télétravail. »

Possibilités de recrutement à distance

L'adoption d'une approche « à distance avant tout » peut donner un coup de pouce aux employeurs qui se font concurrence en matière d'attraction des meilleurs talents : uneétude antérieure de Robert Half révèle que six professionnels sur dix se montrent intéressés par des postes à distance.

Les résultats du sondage sur l'état de l'embauche au Canada montrent que de nombreuses entreprises reconnaissent les avantages liés à la proposition de postes entièrement à distance :

Plus de dossiers de candidature provenant de candidats qualifiés (47 pour cent)

Une plus grande souplesse en matière de rémunération (39 pour cent)

Un processus d'embauche plus rapide (33 pour cent)

« De nombreuses entreprises ont constaté les avantages du travail à distance au cours des deux dernières années, a ajouté M. King. Leur expérience positive, combinée à la pénurie actuelle de talents spécialisés au Canada, a incité les employeurs à adopter l'idée de proposer des postes entièrement à distance afin d'accéder à un bassin de candidats plus important et de faciliter un processus d'embauche et d'intégration plus rapide. »

Défis liés à l'embauche et à l'intégration à distance

Lorsqu'on leur a demandé de révéler quel était le plus grand obstacle à l'embauche de talents à distance, les cadres supérieurs ont donné les réponses suivantes :

Évaluer des compétences des candidats au moyen d'entrevues virtuelles Élaborer des régimes de rémunération pour les candidats à l'extérieur de la ville ou de la province où se situe l'entreprise Planifier des entrevues virtuelles sur plusieurs fuseaux horaires

En ce qui concerne l'intégration des employés à distance, les gestionnaires des ressources humaines indiquent que les plus grands défis sont les suivants :

Renforcer la mobilisation et les liens Disposer d'un équipement et d'une technologie adéquats Proposer de la formation et du soutien

Pour obtenir d'autres conseils sur l'embauche et l'intégration de talents à distance, visitez le blogue de Robert Half.

