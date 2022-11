Selon une étude d'Ericsson sur les consommateurs, le Canada se prépare à la prochaine vague de la 5G

Au Canada, quatre millions d'utilisateurs de téléphones intelligents comptent passer à la 5G au cours des 12 à 15 prochains mois; huit utilisateurs actuels de la 5G sur 10 ne souhaitent pas revenir à la 4G.





Le nombre d'utilisateurs de la 5G a été multiplié par six au cours des deux dernières années, mais les consommateurs sont peu sensibilisés à ce sujet; 15 % des utilisateurs affirment être passés à la 5G, mais utilisent un appareil 4G au Canada, tandis que 18 % possèdent un appareil compatible avec la 5G, mais n'ont pas souscrit d'abonnement à la 5G.





Bien que la couverture de la population canadienne en matière de 5G soit de 75 %, seuls 33 % des utilisateurs de la 5G ont l'impression d'être connectés à la 5G plus de 50 % du temps.

TORONTO, le 21 nov. 2022 /CNW/ - Dans le cadre de la plus grande étude mondiale sur les consommateurs liée à la 5G dans l'industrie à ce jour, Ericsson (NASDAQ : ERIC) montre que les consommateurs canadiens sont prêts à faire passer la 5G dans la sphère grand public, puisque quatre millions d'utilisateurs de téléphones intelligents comptent passer aux services 5G au cours des 12 à 15 prochains mois.

Les utilisateurs de téléphones intelligents au Canada disposent d'un service de réseau 5G depuis 2020, et le nombre d'utilisateurs de la 5G a été multiplié par six au cours des deux dernières années. Réalisée par le ConsumerLab d'Ericsson, l'étude intitulée 5G : La prochaine vague a dévoilé que 17 % des utilisateurs de la 4G comptaient passer à un abonnement 5G au cours des 12 à 15 prochains mois. De plus, huit utilisateurs actuels de la 5G sur dix au Canada ne souhaitent pas revenir à la 4G. Cependant, les connaissances des consommateurs sur la 5G et ses avantages doivent être approfondies, car 15 % des utilisateurs affirment utiliser la 5G, mais disposer d'un appareil 4G, tandis que 18 % possèdent un appareil compatible avec la 5G, mais n'ont pas souscrit d'abonnement à la 5G.

Jasmeet Singh Sethi, responsable du ConsumerLab d'Ericsson, explique : « Nous avons constaté à l'échelle mondiale que la base d'utilisateurs de la 5G commence à se déplacer vers des utilisateurs grand public plus exigeants lorsque plus de 15 % des utilisateurs de téléphones intelligents sur le marché sont passés à la 5G. Ces utilisateurs de la technologie grand public sont plus conscients de la valeur et ont des attentes plus élevées que les adeptes précoces motivés par les nouvelles technologies. Les résultats canadiens et les tendances mondiales identifiées dans ce rapport important sur les consommateurs laissent entrevoir que nous sommes en route vers la prochaine vague de la 5G. À mesure que la 5G s'impose, les fournisseurs de services doivent se préparer à accueillir un plus grand nombre de clients qui cherchent à tirer encore mieux parti de leur expérience 5G. »

Le ConsumerLab d'Ericsson a axé les recherches de l'étude sur l'expérience réelle et autodéclarée de la 5G par les consommateurs dans leurs marchés, en plus, et en comparaison, de la couverture réseau déclarée par les fournisseurs de services. Selon l'étude, au Canada, la couverture de la population par la 5G a atteint 75 %. Pourtant, seuls 33 % des utilisateurs canadiens de la 5G estiment être connectés plus de 50 % du temps.

Elle traite des effets de la 5G sur les consommateurs qui l'ont adoptée tôt, tout en soulignant les facteurs qui stimulent la croissance et moussent la demande : deux fois plus d'utilisateurs de la 5G au Canada utilisent maintenant plus de trois services numériques par jour, et le temps qu'ils consacrent aux applications et aux activités liées au métavers (RA/RV) a doublé pour passer à deux heures par semaine ou plus, comparativement aux utilisateurs de la 4G.

Yasir Hussain, vice-président et directeur de la technologie d'Ericsson Canada, déclare : « Six répondants canadiens sur dix ont dit qu'ils souhaiteraient que les forfaits 5G offrent plus que des gigaoctets. Les consommateurs recherchent des capacités de réseau plus personnalisées, comme la connectivité améliorée par application, plutôt que la 5G « meilleur effort », qui s'est elle-même améliorée de façon mesurable cette année avec le déploiement du spectre à bande moyenne. Cela démontre les nouvelles occasions de modèle commercial que présente la prochaine vague de 5G aux fournisseurs de services en regroupant les services numériques et en accordant la primauté à la qualité de service pour les applications exigeantes comme les jeux et la réalité étendue (XR). »

Il s'agit de la plus importante étude mondiale sur les consommateurs liée à la 5G dans l'industrie à ce jour, et la plus grande étude sur les consommateurs menée par Ericsson sur n'importe quel sujet. L'échantillon canadien comprend les opinions de 1200 consommateurs canadiens interviewés en ligne entre les mois d'avril et de juillet 2022 et est statistiquement représentatif des opinions de 24 millions de consommateurs. Le champ complet de l'étude est représentatif de l'opinion d'environ 1,7 milliard de consommateurs dans le monde, dont 430 millions d'abonnés à la 5G.

Voyez le rapport complet sur Ericsson.com.

