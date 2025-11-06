TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Banque CIBC (TSX: Marchés des capitaux) (NYSE: Marchés des capitaux) - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui le lancement de trois nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) CIBC, chaque fonds étant géré par l'équipe de gestion du portefeuille expérimentée de la Banque CIBC.

Symbole du

fonds à la

TSX Nom du FNB Répartition cible de

l'actif Frais de gestion* CCON Portefeuille FNB prudent CIBC -

catégorie FNB 60 % de titres à revenu

fixe et 40 % d'actions 0,15 % CBLN Portefeuille FNB équilibré CIBC -

catégorie FNB 60 % d'actions et 40 %

de titres à revenu fixe 0,15 % CGRW Portefeuille FNB équilibré de

croissance CIBC - catégorie FNB 75 % d'actions et 25 %

de titres à revenu fixe 0,15 %

* Les frais de gestion correspondent aux frais payés par le FNB CIBC à Gestion d'actifs CIBC inc. et ne comprennent pas les taxes applicables ni les autres frais du FNB CIBC.

Avec l'ajout du Portefeuille de FNB toutes actions CIBC (CEQY), qui a été lancé le 25 août, GAC offre quatre portefeuilles de répartition de l'actif à faible coût conçus pour plaire aux investisseurs ayant une tolérance à l'égard du risque variée. Ces portefeuilles investissent principalement dans une combinaison stratégique de FNB CIBC à indice élargi.

Tous les portefeuilles sont assortis de frais de gestion compétitifs de 0,15 %, ce qui en fait des options de placement à faible coût, accompagnés d'une répartition stratégique de l'actif intégrée et d'un rééquilibrage régulier des portefeuilles.

« Grâce au lancement de ces nouveaux FNB, nous élargissons notre gamme de solutions tout-en-un afin que les investisseurs puissent accéder à nos stratégies de répartition de l'actif au sein d'un véhicule qui répond le mieux à leurs besoins », a déclaré Greg Gipson, directeur général et chef, Équipe des fonds négociés en bourse à Gestion globale d'actifs CIBC. « Que les clients préfèrent les FNB ou les fonds communs de placement, notre approche souple de prestation signifie qu'ils peuvent établir des portefeuilles diversifiés alignés sur leur tolérance à l'égard du risque et leurs objectifs de placement, tout en tirant profit de la convenance et de la flexibilité d'une solution unique. »

Les FNB CIBC ont clôturé leurs offres initiales de parts et se négocient aujourd'hui à la Bourse de Toronto. Pour de plus amples renseignements sur les nouveaux FNB CIBC et sur la gamme complète des FNB de GAC, veuillez consulter le site Web de la CIBC sur les FNB .

Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc. (« GACI »), une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des FNB CIBC ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 888-3863, vous adresser à votre conseiller ou visiter CIBC.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

MD Le logo CIBC et « Gestion d'actifs CIBC » sont des marques déposées de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses établissements partout au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GACI), la filiale de gestion d'actifs de la Banque CIBC, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements à l'intention des investisseurs particuliers et institutionnels. Les solutions de GACI comprennent : une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions de portefeuilles gérés de façon stratégique, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers fortunés et la gestion de portefeuilles institutionnels. GACI administre plus de 268 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2025.

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de Gestion d'actifs CIBC inc. en date du 6 novembre 2025, à moins d'indication contraire, et peuvent changer en tout temps. Gestion d'actifs CIBC inc. n'assume aucune obligation ni responsabilité quant à la mise à jour de ces opinions.



Ce document vise à donner des renseignements généraux et ne constitue aucunement des conseils financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement. Il ne doit être considéré ni comme des prévisions sur le rendement futur des marchés ni comme une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.



La situation personnelle de chacun et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements contenus dans le présent document doit d'abord consulter son conseiller.



Placements CIBC inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la Banque CIBC) et est le placeur principal des Portefeuilles FNB CIBC.

Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d'actifs CIBC inc. Le rendement passé peut ne pas se reproduire et n'est pas garant du rendement futur.

Pour plus de renseignements: Renseignements : Stephanie Marcus, Communications et affaires publiques CIBC, [email protected], 416-643-6358