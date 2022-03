Peter Hatges : « La hausse des prix du carburant est un catalyseur de l'évolution des comportements à l'égard des VE ». Tweet this

Six pour cent des 1 005 Canadiens interrogés ont commandé un VE au cours du dernier mois, ce qui représente une augmentation de 50 % de la part des VE vendus en 2022.

Principales conclusions du sondage :

61 % des Canadiens déclarent que la flambée des prix de l'essence et la vulnérabilité de l'approvisionnement en pétrole les ont convaincus que le moment est venu d'acheter un VE.

des Canadiens déclarent que la flambée des prix de l'essence et la vulnérabilité de l'approvisionnement en pétrole les ont convaincus que le moment est venu d'acheter un VE. 18 % affirment que cela a « renforcé » leur décision



24 % indiquent que cela a « grandement influencé » leur décision



19 % disent avoir changé d'avis en raison du prix de l'essence; ils n'envisageaient pas de se procurer un VE avant, et c'est le cas maintenant

47 % des répondants déclarent qu'ils « se procureront immédiatement un VE ou un véhicule hybride rechargeable (VHR) » même s'il leur faudra peut-être un an avant de le recevoir en raison des problèmes associés à la chaîne d'approvisionnement

des répondants déclarent qu'ils « se procureront immédiatement un VE ou un véhicule hybride rechargeable (VHR) » même s'il leur faudra peut-être un an avant de le recevoir en raison des problèmes associés à la chaîne d'approvisionnement 6 % des Canadiens affirment « avoir commandé un VE au cours du dernier mois »

des Canadiens affirment « avoir commandé un VE au cours du dernier mois » 51 % d'entre eux indiquent qu'ils « n'achèteront plus jamais de véhicule à essence »

d'entre eux indiquent qu'ils « n'achèteront plus jamais de véhicule à essence » En Colombie-Britannique, ce pourcentage grimpe à 63 %, à 60 % chez les 25 à 34 ans et à 68 % chez les 18 à 24 ans

Près du tiers ( 30 % ) des répondants regrettent de ne pas avoir déjà acheté un VE

) des répondants regrettent de ne pas avoir déjà acheté un VE Ce pourcentage grimpe à 36 % en Colombie-Britannique et à 32 % en Ontario



43 % des répondants âgés entre 35 et 44 ans



39 % des répondants qui envisagent d'acheter un VE lors de leur prochaine recherche de véhicule regrettent de ne pas en avoir déjà acheté un



Plus de la moitié (52 %) des Canadiens qui ont acheté un VE dernièrement regrettent de ne pas en avoir acheté un plus tôt

Près de la moitié (48 % ) des répondants déclarent qu'ils « se procureront certainement un VE » parce qu'ils « ne croient pas que les prix du carburant reviendront à la normale, en particulier dans un contexte où les économies délaissent le pétrole et le gaz »

) des répondants déclarent qu'ils « se procureront certainement un VE » parce qu'ils « ne croient pas que les prix du carburant reviendront à la normale, en particulier dans un contexte où les économies délaissent le pétrole et le gaz » Seulement les deux tiers ( 66 %) des Canadiens indiquent revoir toutes leurs habitudes de conduite pour économiser de l'essence, comme la possibilité de conduire à une vitesse de 90 km/h

%) des Canadiens indiquent revoir toutes leurs habitudes de conduite pour économiser de l'essence, comme la possibilité de conduire à une vitesse de 90 km/h 72 % des répondants conviennent que les prix actuels de l'essence donnent « la motivation nécessaire » aux constructeurs d'automobiles pour qu'ils « s'empressent de commencer la fabrication d'un plus grand nombre de véhicules électriques »

des répondants conviennent que les prix actuels de l'essence donnent « la motivation nécessaire » aux constructeurs d'automobiles pour qu'ils « s'empressent de commencer la fabrication d'un plus grand nombre de véhicules électriques » 74 % des répondants en Ontario , en Colombie-Britannique et au Québec sont d'accord avec cet énoncé

, en Colombie-Britannique et au Québec sont d'accord avec cet énoncé

81 % de ceux qui prévoient de se procurer un VE lors de leur prochain achat de véhicule sont d'accord avec cet énoncé

Ce nouveau sondage appuie les conclusions du sondage sur les VE publié plus tôt cette année par KPMG, qui portait sur l'adoption des véhicules électriques et les préoccupations des consommateurs. Ce dernier révélait que 72 % des Canadiens envisagent de se procurer un VE lors de leur prochain achat de véhicule.

KPMG au Canada a sondé 1 005 Canadiens d'âge adulte à l'aide du panel AskingCanadians du Schlesinger Group entre le 11 et le 14 mars 2022.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (http://kpmg.ca) et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales -- Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux --, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez home.kpmg/ca/fr.

SOURCE KPMG LLP

Renseignements: Caroline Van Hasselt, Service national des communications et Relations avec les médias, KPMG au Canada, (416) 777-3288, [email protected]; Sonja Cloutier-Bosworth, Service national des communications et Relations avec les médias, KPMG au Canada, (416) 777-8175, [email protected]