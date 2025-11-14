Parmi les 61 % qui ont modifié leurs plans d'achats pour les Fêtes en raison des préoccupations liées aux droits de douane, un quart (25 %) ont commencé leurs achats plus tôt cette année afin d'éviter les hausses de prix potentielles résultant de ces droits.

41 % réduiront leurs dépenses pendant la période des Fêtes.

Les Canadiens prévoient dépenser en moyenne 2 310 $ pendant la période des Fêtes.

MONTRÉAL, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Le dernier Indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que 61 % des Canadiens modifient leurs plans de dépenses pour les Fêtes cette année en prévision de la hausse des coûts causée par les droits de douane.

37 % essaient d'acheter des cadeaux qui sont le moins possible touchés par les droits de douane, y compris des produits fabriqués au Canada.

25 % ont commencé leurs achats des Fêtes plus tôt pour éviter les hausses de prix potentielles.

15 % prévoient dépenser plus pour leurs cadeaux en prévision d'une hausse des prix.

« Compte tenu des récentes hausses tarifaires, de l'augmentation du chômage et de la reprise de l'inflation, il n'est pas surprenant que les consommateurs canadiens ressentent une certaine appréhension à l'approche des Fêtes, indique Sal Guatieri, économiste principal, BMO. Bien qu'elle ne soit pas élevée, l'inflation annuelle mesurée par l'IPC a atteint 2,4 % en septembre après être restée inférieure à 2 % au cours des cinq mois précédents, en partie en raison d'une hausse de 3,8 % du coût des denrées alimentaires. En affaiblissant l'économie, la guerre commerciale a fait grimper le taux de chômage, sapant la confiance des consommateurs et la croissance des revenus. »

Résultats supplémentaires du sondage BMO sur les projets de dépenses des Canadiens pendant les Fêtes :

Prévision des dépenses des Fêtes : Les Canadiens prévoient dépenser en moyenne 2 310 $ pendant la période des Fêtes, y compris les frais de déplacement comme les vols, les billets et l'hébergement (545 $), la nourriture et l'épicerie (517 $), les repas au restaurant (184 $), les divertissements (178 $), les articles électroniques (163 $), les vêtements (160 $), l'alcool (119 $), les dons caritatifs (116 $), les jouets et les jeux (95 $), les décorations de Noël (57 $) et d'autres dépenses liées aux Fêtes (175 $).

: Réduction des dépenses : Deux personnes sur cinq (41 %) prévoient de réduire leurs dépenses en raison de l'augmentation du coût de la vie, tandis que presque autant (39 %) prévoient de dépenser autant, mais d'acheter moins d'articles. Les Canadiens prévoient réduire leurs dépenses principalement dans les domaines suivants : décorations de Noël (46 %), voyages (43 %), repas au restaurant (42 %), jouets et jeux (40 %), alcool (38 %), vêtements (36 %) et divertissements (36 %). Cependant, 25 % prévoient dépenser plus en nourriture et en épicerie pendant la période des Fêtes par rapport à l'année dernière. Préoccupés par la hausse du coût de la vie, les Canadiens modifient leurs habitudes d'achat, notamment en achetant des articles en solde ou en liquidation (42 %), en achetant des cadeaux moins chers (38 %), en faisant moins d'achats importants (31 %), en achetant des marques plus abordables ou dans des magasins à bas prix (32 %) et en étalant leurs achats sur plusieurs semaines ou plusieurs mois (27 %). Près de la moitié (46 %) déclarent que les soldes et les remises des Fêtes les incitent à dépenser plus ou à acheter plus de cadeaux qu'ils ne l'avaient initialement prévu.

Coût des réjouissances des Fêtes : Alors que la moitié (50 %) des Canadiens affirment que penser aux dépenses des Fêtes leur cause du stress financier, plus d'un tiers (35 %) se sentent obligés de suivre le rythme des dépenses des autres, même s'ils n'en ont pas les moyens. Plus d'un tiers (36 %) sacrifient sciemment leur épargne à long terme pour pouvoir financer leurs projets de dépenses des Fêtes. 35 % ont accepté de travailler davantage pour payer leurs dépenses des Fêtes, les membres de la génération Z (55 %) et les milléniaux (46 %) étant les plus susceptibles de le faire. Les Canadiens estiment qu'il leur faudra en moyenne plus de deux mois pour payer leurs factures des Fêtes. Cependant, 9 % ne savent pas quand ni s'ils seront en mesure de payer ces factures.

Liste à revoir deux fois Un quart (25 %) prévoient de réduire le nombre de personnes figurant sur leur liste de cadeaux de Noël. Près d'un tiers (31 %) ne sont pas sûrs de pouvoir s'offrir tous les articles figurant sur leur liste de cadeaux de Noël.

Provision d'épargne : Plus des deux tiers (68 %) s'efforcent davantage que les années précédentes d'établir et de respecter un budget pour leurs dépenses des Fêtes. Ce chiffre atteint 75 % chez les personnes les plus préoccupées par l'inflation ou une éventuelle récession économique. Près de deux personnes sur cinq (38 %) ont réduit leurs dépenses pour d'autres cadeaux tout au long de l'année, tels que les anniversaires, afin de faire des folies pour les cadeaux de Noël. 17 % ont épargné tout au long de l'année afin de pouvoir financer leurs projets de dépenses pour les Fêtes.



« Alors que les préoccupations liées à la hausse du coût de la vie et à l'incertitude économique influencent leurs projets des Fêtes, les Canadiens font preuve de résilience en établissant leur budget plus tôt, en faisant leurs achats de manière réfléchie et en accordant la priorité à ce qui compte le plus, a indiqué Anthony (Tony) Tintinalli, chef, Ventes spécialisées, BMO. En s'y prenant tôt, en établissant un budget, en se concentrant sur des achats judicieux et en travaillant avec un conseiller pour élaborer un plan personnalisé, les Canadiens peuvent célébrer les Fêtes en se sentant plus à même de prendre le contrôle de leurs finances et de rester sur la bonne voie pour les améliorer. »

Des Fêtes joyeuses sans crainte financière : des conseils pour améliorer ses finances

BMO offre des conseils pour aider les Canadiens à rester sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers et améliorer leurs finances dans le temps des Fêtes :

Établissez un budget pour les Fêtes en fonction de vos objectifs : La faisabilité financière est primordiale. Les Canadiens peuvent aligner leur plan de dépenses pour les Fêtes sur leurs objectifs à long terme, notamment la retraite, la constitution d'un fonds d'urgence ou le remboursement de dettes.

: La faisabilité financière est primordiale. Les Canadiens peuvent aligner leur plan de dépenses pour les Fêtes sur leurs objectifs à long terme, notamment la retraite, la constitution d'un fonds d'urgence ou le remboursement de dettes. Achetez intelligemment et tôt : Profitez des soldes anticipées et étalez vos achats dans le temps pour éviter les dépenses de dernière minute.

Profitez des soldes anticipées et étalez vos achats dans le temps pour éviter les dépenses de dernière minute. Envisagez de faire des cadeaux non monétaires : Les cadeaux faits maison, les expériences partagées ou les dons caritatifs peuvent être significatifs sans grever votre budget.

Les cadeaux faits maison, les expériences partagées ou les dons caritatifs peuvent être significatifs sans grever votre budget. Suivez vos dépenses en temps réel : Utilisez des applications de budgétisation ou des tableurs pour surveiller chaque dollar dépensé. En restant vigilant, vous pourrez prendre des décisions éclairées et éviter les dépenses excessives.

Utilisez des applications de budgétisation ou des tableurs pour surveiller chaque dollar dépensé. En restant vigilant, vous pourrez prendre des décisions éclairées et éviter les dépenses excessives. Prenez l'habitude d'épargner pour les Fêtes : Pour l'année prochaine, commencez à épargner tôt en automatisant un virement mensuel vers un fonds dédié aux Fêtes. Cela vous permettra de dépenser sans stress à l'avenir tout en gardant le cap sur vos objectifs financiers.

Pour l'année prochaine, commencez à épargner tôt en automatisant un virement mensuel vers un fonds dédié aux Fêtes. Cela vous permettra de dépenser sans stress à l'avenir tout en gardant le cap sur vos objectifs financiers. Prévoyez une reprise après les Fêtes : Mettez de côté une petite somme d'argent pour faire face aux dépenses du mois de janvier. Cela vous aidera à vous préparer au remboursement de vos factures et à réduire votre stress potentiel.

Mettez de côté une petite somme d'argent pour faire face aux dépenses du mois de janvier. Cela vous aidera à vous préparer au remboursement de vos factures et à réduire votre stress potentiel. Méfiez-vous des nouvelles fraudes et escroqueries liées aux achats des Fêtes : Les fraudeurs utilisent l'IA pour créer de faux sites web de détaillants, des courriels d'hameçonnage et des vidéos hypertruquées qui usurpent l'identité de marques ou d'influenceurs de confiance. Ils peuvent également intégrer des liens malveillants dans des codes QR présents dans des publicités, des courriels ou des emballages.

Les fraudeurs utilisent l'IA pour créer de faux sites web de détaillants, des courriels d'hameçonnage et des vidéos hypertruquées qui usurpent l'identité de marques ou d'influenceurs de confiance. Ils peuvent également intégrer des liens malveillants dans des codes QR présents dans des publicités, des courriels ou des emballages. Conseils pour faire vos achats en toute sécurité : Ne cliquez pas sur les liens contenus dans les courriels, les textos ou les codes QR, mais rendez-vous directement sur les sites web des détaillants. Méfiez-vous des messages urgents, car les « offres à durée limitée » sont une tactique d'escroquerie courante. Renseignez-vous sur les vendeurs que vous ne connaissez pas avant d'acheter, en particulier sur les réseaux sociaux. Pour obtenir plus de conseils, consultez BMO.com/securite.

Demandez des conseils professionnels : N'attendez pas pour demander de l'aide. En travaillant avec un expert professionnel et en le rencontrant régulièrement, les Canadiens et leurs proches peuvent créer et maintenir un plan financier qui reflète leurs objectifs financiers, leurs sources de revenus et de liquidités, leur goût du risque et leurs horizons temporels, et ajuster ces plans en fonction de nouveaux objectifs.

Les clients peuvent également acquérir des connaissances financières, suivre leurs plans financiers et atteindre leurs objectifs financiers grâce aux outils et ressources numériques novateurs de BMO :

Mon progrès financier de BMO : Accessible par le biais des Services bancaires en ligne de BMO et de l'appli Services mobiles BMO, cette plateforme numérique innovante de planification des objectifs aide les clients à créer des plans à long terme personnalisés et adaptables, à obtenir des informations complètes sur leurs finances et à accéder à des stratégies personnalisées pour les aider à atteindre leurs objectifs.

: Accessible par le biais des Services bancaires en ligne de BMO et de l'appli Services mobiles BMO, cette plateforme numérique innovante de planification des objectifs aide les clients à créer des plans à long terme personnalisés et adaptables, à obtenir des informations complètes sur leurs finances et à accéder à des stratégies personnalisées pour les aider à atteindre leurs objectifs. Mon info BMO : Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : SuiviArgent : Grâce à l'intelligence artificielle, ces informations surveillent les flux de trésorerie des clients et leur indiquent s'ils seront à court d'argent dans les sept jours à venir. Catégorisation des dépenses : Ces informations avertissent les clients lorsqu'il y a eu une augmentation significative dans une catégorie de dépenses spécifique ou lorsqu'un essai gratuit a expiré.

Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : Coach Crédit de BMO : Pour aider les clients à mieux comprendre, surveiller et construire leur historique de crédit, la plateforme intuitive Coach Crédit de BMO leur permet de gérer leur santé financière grâce à des alertes en temps réel, des conseils personnalisés et un simulateur de cote de crédit dynamique. Accessible par le biais des Services bancaires en ligne de BMO et de l'appli Services mobiles BMO, cette plateforme permet aux clients de suivre les tendances d'utilisation du crédit, s'informer sur les facteurs qui influencent leur cote et découvrir comment certaines décisions financières, telles que contracter un prêt automobile, ouvrir un nouveau compte de carte de crédit ou payer systématiquement leurs factures à temps, peuvent affecter leur cote.

Pour aider les clients à mieux comprendre, surveiller et construire leur historique de crédit, la plateforme intuitive Coach Crédit de BMO leur permet de gérer leur santé financière grâce à des alertes en temps réel, des conseils personnalisés et un simulateur de cote de crédit dynamique. Accessible par le biais des Services bancaires en ligne de BMO et de l'appli Services mobiles BMO, cette plateforme permet aux clients de suivre les tendances d'utilisation du crédit, s'informer sur les facteurs qui influencent leur cote et découvrir comment certaines décisions financières, telles que contracter un prêt automobile, ouvrir un nouveau compte de carte de crédit ou payer systématiquement leurs factures à temps, peuvent affecter leur cote. Compte amplificateur d'épargne de BMO : Pour faciliter l'épargne et la rendre automatique, le compte amplificateur d'épargne de BMO n'est assorti d'aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais vers d'autres comptes de BMO. De plus, la fonction numérique Objectifs d'épargne de BMO permet aux clients d'établir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers.

: Pour faciliter l'épargne et la rendre automatique, le compte amplificateur d'épargne de BMO n'est assorti d'aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais vers d'autres comptes de BMO. De plus, la fonction numérique Objectifs d'épargne de BMO permet aux clients d'établir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers. PaiementFuté BMO : Un outil souple qui aide les clients à transformer leurs achats par carte de crédit en un programme de versements mensuels égaux, améliorant leur capacité à gérer leurs flux de trésorerie et à mieux comprendre leurs dépenses. Depuis son lancement, PaiementFuté a donné aux clients des renseignements clairs sur leurs habitudes de dépenses et leurs progrès vers leurs objectifs.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/principal/particuliers .

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

La recherche détaillée dans ce document a été menée par Ipsos au Canada du 3 septembre au 11 octobre 2025. Un échantillon de n=2 500 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de +/- 2,4 pour cent 19 fois sur 20, de ce que les résultats auraient été si tous les adultes canadiens de 18 ans et plus avaient été interrogés.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

