Plus de la moitié (52 pour cent) des acheteurs potentiels d'une première propriété se disent susceptibles d'utiliser le nouveau CELIAPP

Environ deux tiers (69 pour cent) des Canadiens disent qu'ils ne connaissent pas bien le compte

Près d'un quart (24 pour cent) des parents sont susceptibles d'utiliser le compte pour aider leurs enfants à épargner en vue de l'achat de leur première propriété

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le 14e sondage annuel de BMO sur les placements révèle que, bien que le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) soit de plus en plus connu, il y a un manque de connaissances lorsqu'il s'agit de bien le comprendre.

Le sondage révèle que plus de la moitié (52 pour cent) des Canadiens qui cherchent à acheter une propriété pour la première fois sont susceptibles d'utiliser le CELIAPP pour épargner en vue de l'achat d'une propriété, et que près d'un quart (24 pour cent) des parents sont susceptibles d'utiliser le compte pour aider leurs enfants à épargner en vue de la mise de fonds de leur première propriété. Bien que de nombreux acheteurs potentiels d'une première propriété canadiens interrogés veuillent profiter du compte, le sondage a également révélé que 69 pour cent des Canadiens ne le connaissent pas bien.

« L'accession à la propriété continue d'être une étape importante pour de nombreux Canadiens et leurs familles, et l'utilisation de tous les comptes fiscalement avantageux offerts, comme le CELIAPP, facilite un peu les choses, a déclaré Nicole Ow, chef, Placements de particuliers, BMO. Les Canadiens qui épargnent en vue de l'achat de leur première propriété devraient travailler avec un conseiller professionnel qui pourra les aider à rester sur la bonne voie pour atteindre leur objectif final, à savoir l'accession à la propriété, et à améliorer leurs finances. »

« L'abordabilité des logements est un problème auquel sont confrontés de nombreux Canadiens, et le CELIAPP est pour eux un moyen d'épargner en vue d'effectuer la mise de fonds nécessaire à l'achat de leur première propriété, a ajouté Robert Kavcic, économiste principal, BMO. Bien que plusieurs forces économiques s'opposent à ce que les gens épargnent pour acheter leur première propriété, le CELIAPP est un outil qui peut les aider à atteindre leurs objectifs d'épargne et un programme dont ils devraient tenir compte lorsqu'ils établissent un plan. »

Le CELIAPP combine certains des avantages d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI). Le CELIAPP permet aux investisseurs de détenir plusieurs types d'actifs sur le compte, notamment des liquidités, des CPG, des FNB, des fonds d'investissement ou des titres particuliers tels que des actions ou des obligations. Les cotisations au CELIAPP sont déductibles d'impôt, les revenus sont à l'abri de l'impôt et les retraits sont libres d'impôt lorsqu'ils sont utilisés pour l'achat d'une première propriété admissible. Les acheteurs d'une première habitation peuvent cotiser jusqu'à 8 000 $ par année et cette limite de cotisation annuelle peut être reportée, avec une limite de cotisation à vie de 40 000 $.

BMO offre également des outils et des ressources pour aider les clients tout au long de leur parcours d'achat d'une propriété :

FinancesFutées BMO : Les clients peuvent en apprendre davantage sur le CELIAPP dans un nouveau module d'apprentissage disponible dans la liste de lecture sur l'accès à la propriété de FinancesFutées BMO. FinancesFutées BMO est une plateforme de formation en ligne qui permet aux Canadiens d'en apprendre davantage sur la gestion de leurs finances.

Les clients peuvent en apprendre davantage sur le CELIAPP dans un nouveau module d'apprentissage disponible dans la liste de lecture sur l'accès à la propriété de FinancesFutées BMO. FinancesFutées BMO est une plateforme de formation en ligne qui permet aux Canadiens d'en apprendre davantage sur la gestion de leurs finances. Prêt préétabli : Pour les acheteurs, l'obtention d'un prêt hypothécaire préétabli permet de faire preuve de diligence raisonnable lors de l'achat d'une maison. En plus de se rendre en succursale pour parler à un conseiller, BMO permet aux acheteurs de faire une demande de prêt hypothécaire préétabli en ligne. Pour donner plus de temps à la recherche d'une maison, BMO offre une période de garantie de taux de 130 jours, la plus longue de toutes les grandes banques canadiennes (au 5 septembre 2023).

Pour les acheteurs, l'obtention d'un prêt hypothécaire préétabli permet de faire preuve de diligence raisonnable lors de l'achat d'une maison. En plus de se rendre en succursale pour parler à un conseiller, BMO permet aux acheteurs de faire une demande de prêt hypothécaire préétabli en ligne. Pour donner plus de temps à la recherche d'une maison, BMO offre une période de garantie de taux de 130 jours, la plus longue de toutes les grandes banques canadiennes (au 5 septembre 2023). Préqualification hypothécaire : Pour commencer leur parcours d'achat, les acheteurs potentiels peuvent obtenir une estimation hypothécaire en une minute avec une garantie de taux de 130 jours. Grâce à une vérification souple de leur solvabilité qui n'affectera pas leur cote de crédit, les clients pourront connaître le montant qu'ils peuvent potentiellement consacrer à l'achat d'un logement sur la base d'informations telles que leurs revenus, leurs actifs et leurs dettes.

Pour plus d'informations sur le CELIAPP de BMO, veuillez consulter www.bmo.com/celiapp.

