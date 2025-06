Aron Levine est nommé chef et président, BMO É.-U.

Nadim Hirji est nommé délégué du conseil, Services bancaires aux grandes entreprises de BMO.

Ernie (Erminia) Johannson prendra sa retraite en 2026 et a été nommée conseillère principale.

Sharon Haward-Laird est nommée chef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada et Services partagés Amérique du Nord et cochef, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada .

Mat Mehrotra est nommé chef du secteur Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada et cochef, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada .

Deland Kamanga, chef, Gestion de patrimoine, a été désigné par le comité de direction comme dirigeant promoteur des initiatives de l'approche Un seul et même client.

Mona Malone est nommée chef des affaires administratives et chef des ressources humaines.

Paul Noble est nommé conseiller général et chef, Affaires juridiques et conformité réglementaire.

TORONTO, le 5 juin 2025 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui plusieurs nominations à la haute direction. Elles visent à renforcer l'excellence du service à la clientèle en mettant l'accent sur l'exécution et l'innovation, et à soutenir l'ambition de croissance de l'organisation au Canada et dans les marchés clés des États-Unis.

Ces nominations permettent de simplifier et d'accélérer la prise de décision. De plus, elles favorisent l'amélioration de la rentabilité, de la fidélisation et de l'efficience en confiant des mandats ayant une incidence considérable à des leaders très performants.

« L'annonce d'aujourd'hui reflète la grande force de BMO en matière de perfectionnement des talents et de planification, ainsi que sa capacité à attirer des leaders d'exception au service de ses clients », a déclaré Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier.

« Cette nouvelle étape nous permettra de rétablir notre rendement des capitaux propres (RCP). Nous optimiserons notamment notre structure aux États-Unis en regroupant nos activités des Services bancaires Particuliers et entreprises, des Services bancaires aux grandes entreprises et de la Gestion de patrimoine aux États-Unis pour répondre aux besoins de nos clients », a poursuivi M. White.

« Ces leaders chevronnés ont les capacités qui nous aideront à accélérer notre performance, et ce, grâce à une plus grande collaboration, à l'intégration de l'intelligence artificielle (IA), à l'utilisation de données et de l'infonuagique pour un travail plus rapide et plus innovant, ainsi qu'à des conseils et à des services personnalisés pour les clients. Leur travail reposera sur notre culture d'éthique, de gouvernance et de gestion des risques rigoureuse. »

Aron Levine sera nommé chef et président, BMO É.-U. et se joindra au comité de direction de BMO Groupe financier et au comité directeur É.-U. Depuis le siège de direction de BMO à Chicago, M. Levine dirigera les activités des Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis, des Services bancaires aux grandes entreprises aux États-Unis et de la Gestion de patrimoine aux États-Unis. Il relèvera de Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier, et de Darrel Hackett, chef de la direction, BMO aux États-Unis.

À titre de chef de la direction, É.-U., M. Hackett est responsable de l'ensemble du segment américain de BMO et préside le comité directeur É.-U. de la Banque.

M. Levine compte trois décennies d'expérience dans le secteur bancaire aux États-Unis, où il a occupé des postes de direction au sein des équipes de services bancaires aux particuliers, de gestion de patrimoine, de stratégie organisationnelle et de financement immobilier commercial. Il a créé et lancé des programmes de fidélisation de premier ordre et a fait croître une plateforme de négociation électronique et un service-conseil en placement de 60 milliards de dollars à plus de 500 milliards de dollars en actif total. Il a aussi dirigé les services bancaires aux clients ayant des besoins complexes qui comptaient plus de 38 000 employés et un réseau national de 3 700 centres financiers.

Nadim Hirji sera nommé délégué du conseil, Services bancaires aux grandes entreprises de BMO. M. Hirji dirige les Services bancaires aux grandes entreprises Amérique du Nord de BMO depuis mars 2023.

Il a été au service des clients dans le cadre de ses fonctions au sein des Services bancaires aux grandes entreprises de BMO et à titre de leader au sein de l'équipe Gestion globale des risques et du portefeuille de BMO. Sous sa direction, les Services bancaires aux grandes entreprises ont amélioré leur utilisation des données et du numérique, en mettant l'accent sur l'optimisation du risque et du rendement. Le nouveau poste de M. Hirji soutiendra les mandats de croissance des leaders des Services bancaires aux grandes entreprises de BMO au Canada et aux États-Unis.

Ernie (Erminia) Johannson a exprimé son intention de prendre sa retraite de BMO au début de 2026, après avoir dirigé l'équipe Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord de BMO depuis 2020. Mme Johannson sera nommée conseillère principale.

Sous sa direction, les activités de BMO au sein des Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada ont toujours généré une croissance des revenus de premier ordre et ont permis à l'organisation d'augmenter sa part de marché grâce à une acquisition de clients et à un rendement numérique et en succursale inégalés dans le secteur. Quant à elles, les activités de BMO au sein des Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis ont toujours généré des dépôts de premier ordre. Elle siège au conseil d'administration de la Consumer Bankers Association aux États-Unis et préside celui de l'Association des banquiers canadiens, rôle qu'elle conservera jusqu'à la fin de son mandat en 2026.

Sharon Haward-Laird sera nommée chef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada et Services partagés Amérique du Nord et cochef, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada. De plus, elle continuera de siéger au comité de direction de la Banque et relèvera de M. White. Mme Haward-Laird demeurera dirigeante promotrice du comité de direction de BMO en matière de monnaie numérique et de durabilité.

Elle s'est jointe à BMO en 2000 et a occupé divers postes au sein de l'organisation, notamment ceux de conseillère générale; de chef, Solutions de trésorerie et de paiement Amérique du Nord; de chef, Communications et relations avec les investisseurs et de conseillère générale déléguée, BMO Marchés des capitaux. Elle était membre de l'équipe de direction des Services bancaires aux grandes entreprises de BMO de 2016 à 2020 à titre de chef, Solutions de trésorerie et de paiement Amérique du Nord, où elle a joué un rôle de premier plan dans l'avancement des stratégies de dépôt et des capacités des Solutions de trésorerie et de paiement.

Mat Mehrotra sera nommé chef du secteur Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada et cochef, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, et se joindra au comité de direction de la Banque. Il relèvera de M. White. M. Mehrotra s'est joint à BMO en 2010 et est actuellement chef des stratégies numériques et chef, Produits, Canada.

M. Mehrotra est un leader qui fait preuve d'innovation en matière de technologie et d'affaires. Il a fait ses preuves au service des clients et a su améliorer la compétitivité numérique de BMO. Il a transformé l'expérience de ventes et de service numérique des Services bancaires aux particuliers de BMO pour en faire une référence dans le secteur. Ainsi, la fidélisation et l'expérience des clients se sont trouvées primées.

Deland Kamanga restera chef, Gestion de patrimoine et membre du comité de direction de la Banque, sous la responsabilité de M. White, et dirigera les activités de BMO Gestion mondiale d'actifs, de la Gestion privée au Canada, de BMO Ligne d'action et de BMO Assurance.

M. Kamanga sera désigné par le comité de direction de BMO comme dirigeant promoteur des initiatives de l'approche Un seul et même client, soit le programme de BMO visant à s'assurer que les clients ont accès à tous les produits et services de BMO, tous groupes d'exploitation confondus.

Mona Malone sera nommée chef des affaires administratives et continuera d'agir à titre de chef des ressources humaines et de membre du comité de direction de la Banque. Mme Malone dirigera des équipes de BMO, dont Marketing, Communications, Ressources humaines, Affaires immobilières et Approvisionnement. Elle relèvera de M. White. Elle est également membre du comité directeur É.-U. de la Banque.

Mme Malone s'est jointe à BMO en 1996 et a assumé des fonctions de transformation dans toute l'organisation. Elle a obtenu d'excellents résultats et a mis l'accent sur la gestion des talents et la culture.

Paul Noble sera nommé conseiller général et chef, Affaires juridiques et conformité réglementaire, et il se joindra au comité de direction de la Banque. M. Noble relèvera de M. White.

Il s'est joint à BMO en 2003 et a dirigé des équipes Affaires juridiques et conformité dans toute la Banque. Il a notamment occupé des postes au sein des Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis, de la Gestion de patrimoine, de BMO Marchés des capitaux et des Affaires juridiques, où il est actuellement secrétaire général.

Toutes les nominations prennent effet le 7 juillet 2025.

